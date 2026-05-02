* un fost lac industrial din sudul orașului ar urma să devină zonă de agrement, iar șase spații verzi dintre blocuri vor fi refăcute printr-un program separat * Primăria Iași anunță lucrări la unități de învățământ, săli de sport și extinderi de școli

Iașul intră într-o nouă etapă de investiții urbane, cu proiecte care vizează atât zonele de agrement și spațiile verzi dintre blocuri, cât și infrastructura educațională. Primarul Mihai Chirica a anunțat semnarea proiectului pentru modernizarea Lacului CUG 2, o investiție estimată la circa 20 de milioane de lei, finanțată din fonduri europene. Informația a fost anunțată public într-o intervenție Radio Iași, unde au fost prezentate și proiectele pentru spațiile verzi și școli.

Fostul lac industrial CUG 2 va deveni zonă de relaxare

Lacul CUG 2, cunoscut ca fost lac industrial folosit în trecut de Combinatul Fortus, ar urma să fie transformat într-o zonă de agrement pentru locuitorii din sudul orașului. Proiectul nu se limitează la amenajarea malurilor, ci include elemente de relaxare și petrecere a timpului liber.

Potrivit anunțului făcut de edil, zona ar urma să aibă ponton, bănci, spații de joacă pentru copii și dotări realizate cu materiale conforme noilor cerințe europene de protecție a mediului. Ideea este ca un spațiu cu trecut industrial să fie reintegrat în viața orașului, nu doar cosmetizat.

Investiția are și o miză urbanistică importantă: cartierele din zona CUG–Nicolina au nevoie de spații publice de calitate, într-o parte a orașului unde dezvoltarea imobiliară a fost mai rapidă decât amenajarea zonelor de recreere.

„Iașul de după blocuri” vizează șase zone din oraș

Pe lângă proiectul Lacului CUG 2, Primăria Iași pregătește și programul „Iașul de după blocuri este orașul nostru”, cu o valoare anunțată de peste 25 de milioane de lei. Acesta vizează șase obiective urbane, situate în zone precum Bistriței, Sarmisegetuza, Bulevardul Ferdinand I al României, Mihai I al României, Șoseaua Națională și Aleea Tudor Neculai.

Proiectul se înscrie în direcția de regenerare urbană a spațiilor verzi aflate între blocuri, acolo unde locuitorii folosesc zilnic alei, scuaruri, locuri de joacă și mici zone de odihnă. În multe cartiere, aceste spații au rămas ani la rând sub nivelul de confort cerut de un oraș mare.

Pentru Iași, miza nu este doar estetică. Spațiile verzi de cartier reduc presiunea asupra parcurilor centrale, oferă alternative pentru copii și vârstnici și pot schimba felul în care sunt percepute zonele dense de locuire.

Școli, cantine, cămine și săli de sport pe lista lucrărilor

După aprobarea bugetului local, anunțată pentru prima parte a lunii mai, municipalitatea intenționează să deschidă lucrări și în zona educațională. Pe listă se află unități precum Liceul „I.C. Ștefănescu”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” și Școala Waldorf.

Lucrările anunțate vizează, în principal, creșterea eficienței energetice, reabilitarea unor corpuri de clădire, săli de sport, ateliere, cămine sau spații folosite de elevi. O parte dintre proiecte continuă linii de finanțare începute prin programe europene anterioare și prin PNRR, urmând să fie susținute prin noul Program Regional Nord-Est 2021–2027.

În paralel, municipalitatea are în vedere extinderi de școli și construcția unor săli de sport. Sunt menționate Școala „Gheorghe Brătianu” din Tătărași, Școala „Nicolae Iorga” de pe strada Hlincea, Școala „Otilia Cazimir” și Școala „Veronica Micle” din zona Bucium. Unele dintre aceste obiective apar și în lista proiectelor educaționale pregătite anterior pentru finanțare europeană, cu valori individuale de ordinul milioanelor de lei.

Dan DIMA