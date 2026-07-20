Iașul surprinde! Orașul a urcat 81 de poziții în clasamentul mondial al startup-urilor

Iașul continuă să își construiască reputația de capitală a tehnologiei din estul României. Într-unul dintre cele mai importante clasamente internaționale dedicate ecosistemelor de startup-uri, orașul înregistrează un salt spectaculos de 81 de poziții într-un singur an, într-o competiție care a analizat nu mai puțin de 1.500 de orașe din 120 de state.

Este una dintre cele mai bune vești pentru mediul de afaceri și pentru industria IT ieșeană din ultimii ani. În timp ce România începe să fie remarcată tot mai mult pe harta mondială a inovației, Iașul demonstrează că poate concura cu marile centre tehnologice ale țării și își consolidează statutul de pol regional al startup-urilor.

Potrivit raportului Global Startup Ecosystem Index 2026, realizat de StartupBlink, România ocupă în prezent locul 44 la nivel mondial, după o creștere impresionantă de aproape 33% într-un singur an.

Ecosistemul românesc de startup-uri este evaluat la aproximativ 9,7 miliarde de dolari, iar ritmul de dezvoltare este al doilea cel mai rapid din Uniunea Europeană, fiind depășit doar de Cipru.

Acest avans confirmă faptul că România începe să fie privită tot mai serios de investitorii din domeniul tehnologiei și al inovării.

Iașul, una dintre marile surprize ale clasamentului

Dacă Bucureștiul rămâne principalul centru al startup-urilor din România, adevărata surpriză vine din provincie.

Iașul urcă nu mai puțin de 81 de poziții, ajungând pe locul 738 mondial, una dintre cele mai consistente ascensiuni din țară.

Performanța nu este întâmplătoare. În ultimii ani, orașul a atras investiții importante în IT, centre de cercetare, companii internaționale și un număr tot mai mare de antreprenori care aleg să dezvolte produse software chiar din capitala Moldovei.

Universitățile ieșene continuă să livreze mii de specialiști în fiecare an, iar acest bazin de talente transformă orașul într-un magnet pentru companiile din tehnologie.

Bucureștiul domină, dar Iașul vine tare din urmă

Raportul arată că Bucureștiul continuă să domine categoric ecosistemul românesc.

Capitala ocupă locul 112 în lume și este de 5,5 ori mai puternică decât Cluj-Napoca, al doilea oraș din România în acest clasament.

După București și Cluj urmează Oradea, Timișoara, Iași, Brașov, Sibiu, Craiova, Târgu-Mureș.

Faptul că Iașul se află între cele mai importante hub-uri de startup-uri din România confirmă transformarea accelerată prin care trece economia locală.

Inteligența artificială, marele avantaj al României

Raportul StartupBlink scoate în evidență și un alt aspect extrem de important.

România ocupă locul 19 în Uniunea Europeană la inteligență artificială, în cadrul industriei Software & Data, domeniul în care țara noastră este cea mai competitivă la nivel internațional.

Acest lucru reprezintă o oportunitate uriașă inclusiv pentru Iași, unul dintre cele mai importante centre universitare și IT din România, unde dezvoltarea proiectelor bazate pe inteligență artificială începe să capete tot mai multă amploare.

De ce contează această performanță

Un loc mai bun într-un clasament internațional nu înseamnă doar prestigiu.

Înseamnă mai multă vizibilitate în fața fondurilor de investiții, șanse mai mari pentru finanțări, atragerea de noi companii și dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial capabil să genereze locuri de muncă bine plătite.

Pentru Iași, ascensiunea din acest an este încă un semnal că orașul începe să joace într-o ligă superioară și că poate deveni unul dintre cele mai importante centre de inovare din Europa Centrală și de Est.

Daniel BACIU