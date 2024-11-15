Iașul va avea, la SRU, un centru pentru tratarea marilor arşi

* Centrul pentru tratarea marilor arşi şi a pacienţilor cu diferite grade de arsuri va fi dotat cu aparatură medicală de ultimă generație, bloc operator şi toate spaţiile suport şi auxiliare necesare * pentru îngrijirea intensivă a pacienţilor arşi sunt prevăzute două module distincte, cu câte şase saloane

Spitalul Regional va avea şi un centru pentru tratarea marilor arşi şi a pacienţilor cu diferite grade de arsuri. Anunţul a fost făcut de directorul Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii Sanitare (ANDIS).

Adrian Popa spune că unităţi de tratare a marilor arşi sunt proiectate pentru fiecare din cele trei spitale regionale. „Centrul de Arşi va fi o unitate de îngrijire specializată pentru pacienţii cu arsuri, prevăzută cu acces direct din unitatea de primiri urgenţe, de la parter şi de la heliportul de pe acoperişul clădirii, prin cele două lifturi de urgenţă, dedicate pacienţilor. Centrul de arşi este prevăzut cu o cameră de traumatologie destinată intervenţiilor preliminare necesare imediat asupra pacienţilor sosiţi prin serviciile de urgenţă. Pentru îngrijirea intensivă a pacienţilor arşi sunt prevăzute două module distincte, cu câte şase saloane”, transmite Adrian Popa, directorul ANDIS.

Aşa cum este de aşteptat, Centrul pentru arşi va fi dotat cu aparatură medicală de ultimă generație, bloc operator şi toate spaţiile suport şi auxiliare necesare: sală de aşteptare pentru aparţinători, vestiare de tip filtru, camera de gardă, birouri pentru medici şi asistenţi, grupuri sanitare.

Spitalul Regional de Urgenţe Iaşi va fi construit în zona Moara de Vânt, pe o suprafaţă de teren de 120.000 metri pătraţi, va avea nouă etaje, o suprafaţă construită totală de 202.689 metri pătraţi, care cuprinde 850 de paturi şi 20 de săli de operaţie.

SRU trebuie construit pe parcursul a 48 de luni. În prezent, pentru construirea SRU Iaşi este estimată o investiţie de 668 milioane de euro, bani alocaţi din fonduri europene, un împrumut de la Banca Europeană de Investiţii şi de la bugetul de stat. Laura RADU