Weekend plin la Iași: ce poți face pe 20 și 21 iunie

Pe 20 și 21 iunie, Iașul are una dintre cele mai aglomerate agende de început de vară. De la Rocanotherworld, la Bârnova, până la spectacolele Teatrului Național, expozițiile muzeelor, tango la Ciric și activități pentru copii, orașul oferă variante pentru toate gusturile.

Iașul iese din casă în acest weekend

Iașul are parte de un weekend plin, cu evenimente care duc orașul din sălile de spectacol până în spațiile verzi, de la muzeu la festival și de la teatru la dans. Pe 20 și 21 iunie, publicul are de ales între concerte, expoziții, experiențe imersive, activități pentru copii și seri culturale într-un oraș care intră, încet, în ritmul verii.

Vremea ajută, în mare parte, planurile de weekend. Sâmbătă pot apărea câteva averse, mai ales în prima parte a zilei, însă temperaturile urcă spre 29 de grade. Duminică se anunță predominant însorită, cu o maximă apropiată, ceea ce face ca evenimentele în aer liber să fie și mai atractive pentru ieșeni și turiști.

Rocanotherworld aduce muzica la Bârnova

Unul dintre cele mai importante evenimente ale weekendului este Rocanotherworld 2026, festival programat între 19 și 21 iunie la Gramma Wines, în Bârnova. Evenimentul transformă zona metropolitană a Iașului într-un punct de întâlnire pentru publicul tânăr, iubitorii de muzică live și cei care caută o experiență de vară aproape de oraș.

Sâmbătă, pe afiș apar HVNDS, Vița de Vie, A-C Leonte și Helda, iar duminică festivalul continuă cu Vlad Corb, TAXI, Robin and the Backstabbers și Alternosfera. Pentru Iași, Rocanotherworld rămâne mai mult decât un festival: este unul dintre evenimentele care dau orașului aerul de destinație culturală de weekend.

Teatru la Național și concert la Ateneu

Cei care preferă o seară în sala de spectacol pot merge la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”. Sâmbătă, de la ora 19:00, este programat spectacolul „Setea și foamea”, după Eugène Ionesco, în regia lui Ovidiu Lazăr. Duminică, tot de la ora 19:00, publicul poate vedea „Jocul dragostei și al întâmplării”, după Pierre de Marivaux.

Tot sâmbătă, de la ora 18:00, Ateneul Național din Iași găzduiește Concertul aniversar DoReMi, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”. Este una dintre variantele potrivite pentru familii și pentru publicul care vrea o seară muzicală în oraș.

Tango, mișcare și activități pentru familie

La Ciric, weekendul se mișcă în ritm de tango. Iași Tango Festival 2026 se desfășoară la Complexul Hotelier Ciric între 18 și 22 iunie, cu seri dedicate dansului argentinian și comunității care se adună, an de an, în jurul acestui eveniment.

Pentru familiile care vor o experiență mai energică, sâmbătă are loc Asaltul Lupilor Family, în comuna Aroneanu. Evenimentul propune o cursă cu obstacole și noroi, gândită pentru copii și părinți, unde distracția și timpul petrecut împreună contează mai mult decât rezultatul.

Expoziții și evenimente pentru copii

Weekendul aduce opțiuni și pentru cei mici. La MINA Iași, sâmbătă, de la ora 10:00, este programat evenimentul „Monsters, Inc. - O aventură plină de hohote de râs”, iar duminică, de la aceeași oră, are loc o sesiune Relax Vinyasa Yoga.

Muzeele completează agenda cu expoziții care pot fi vizitate în ritm mai liniștit. Printre propunerile de weekend se numără „Mamutul de la Palat”, la Muzeul de Istorie a Moldovei, „Schițe de poveste”, la Bojdeuca „Ion Creangă”, „In Memoriam Nicolae Costăchescu”, la Muzeul Poni-Cernătescu, precum și expozițiile „Computerul - Istoria viitorului” și „RetroRadio”, la Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.

Iașul are, așadar, un weekend în care nu lipsește aproape nimic: muzică, teatru, dans, expoziții, activități pentru copii și evenimente în aer liber. Este genul de sfârșit de săptămână în care orașul nu mai trebuie doar traversat, ci trăit. Maura ANGHEL