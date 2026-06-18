Negocieri la Bruxelles pentru Autostrada Bacău – Pașcani! România vrea să schimbe regulile PNRR

* Ministerul Transporturilor cere Bruxelles-ului o modificare radicală: renunțarea la condiția strictă de „recepție la finalizare” și înlocuirea acesteia cu un criteriu de progres al lucrărilor pe tronsonul Bacău - Pașcani!

Ministerul Transporturilor poartă negocieri intense cu Comisia Europeană pentru modificarea unui jalon esențial din PNRR, care vizează loturile autostrăzii A7 dintre Bacău și Pașcani.

Termenul inițial prevedea finalizarea și deschiderea circulației până la sfârșitul lunii august. Însă realitatea din teren arată că proiectul este departe de a fi gata, iar autoritățile încearcă acum să rescrie regulile jocului chiar din mers.

Ministerul Transporturilor cere Bruxelles-ului o modificare radicală: renunțarea la condiția strictă de „recepție la finalizare” și înlocuirea acesteia cu un criteriu de progres al lucrărilor.

Cu alte cuvinte, nu finalizarea completă a șantierelor ar mai conta, ci atingerea unor stadii intermediare de execuție.

Joc financiar pe miliarde: grant vs împrumut

În paralel, se discută o mutare cu impact major asupra finanțării: transferul celor trei loturi de pe componenta de grant PNRR pe componenta de împrumut.

Motivul? Evitarea riscului ca România să piardă bani nerambursabili dacă jaloanele nu sunt îndeplinite.

În culise, oficialii vorbesc despre o „repoziționare strategică” a proiectelor, după o analiză internă care a scos la iveală un dezechilibru surprinzător între proiectele feroviare și cele rutiere.

În timp ce unele lucrări feroviare, precum modernizarea Cluj-Napoca - Episcopia Bihor, sunt aproape de atingerea jaloanelor, dar sunt finanțate din împrumut, loturile A7 - aflate la aproximativ 55% execuție - sunt prinse în zona „critică” a granturilor europene.

Această situație a determinat Ministerul Transporturilor să propună Comisiei Europene un „schimb de poziții” între proiecte, pentru a reduce riscul de penalizări.

Pe teren, lucrările continuă: poduri, grinzi, asfaltări și montarea parapetelor avansează, însă ritmul este influențat de condițiile meteo dificile din ultimele luni.

Oficialii estimează că până la finalul verii șantierele ar putea ajunge la 80–90% grad de execuție, dar termenul contractual final rămâne decembrie.

Augustul care poate schimba tot

Negocierile cu Comisia Europeană sunt într-un stadiu avansat, iar România încearcă să obțină o flexibilizare a jaloanelor înainte de termenul-limită din august.

Dacă Bruxelles-ul acceptă modificările, A7 ar putea evita o posibilă penalizare majoră. Dacă nu, România riscă să suporte corecții financiare semnificative, chiar și în cazul unui progres fizic avansat.

În joc nu este doar o autostradă - ci însăși arhitectura finanțării infrastructurii din Moldova.

Iar decizia finală se va lua, ca de fiecare dată, la masa negocierilor dintre București și Bruxelles. Daniel BACIU