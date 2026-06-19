Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași marchează finalizarea a patru proiecte PNRR câștigate competitiv și derulate concomitent în ultimii ani. Proiectele au fost finanțate prin Pilonul III, Componenta C9, Investiția 8, o linie dedicată atragerii resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare.

Pentru Iași, importanța acestor proiecte nu stă doar în valoarea administrativă a finanțării, ci mai ales în ceea ce rămâne după închiderea lor: echipe formate, teme noi de cercetare, colaborări internaționale și o capacitate mai mare a institutului de a intra în competiții științifice complexe.

Potrivit oficialililor de la Institutul „Petru Poni”, cele patru proiecte au dus la inițierea unor noi domenii de cercetare în cadrul ICMPP, sub coordonarea unor specialiști din afara țării. Este un detaliu esențial într-un oraș care își revendică, pe bună dreptate, statutul de centru universitar și academic, dar care are nevoie constantă de punți reale între expertiza locală și rețelele internaționale.

De la materiale avansate la cercetarea cancerului

Cele patru proiecte au vizat domenii aflate la intersecția dintre chimie, materiale avansate, nanotehnologii și aplicații biomedicale. Printre temele abordate se află nanostructurile hibride pe bază de polizaharide, sistemele inteligente pentru diagnosticul și tratamentul cancerului, complecșii metalici cu potențial în terapiile oncologice și arhitecturile hibride 3D pentru aplicații avansate.

Proiectele implementate la Iași sunt HYBSAC, IntelDots, METUBIN și MultiPodGaN. Acestea au fost coordonate de cercetători cu experiență internațională, între care dr. Asterios Pispas, dr. Maria Concepcion Ovin Ania, dr. Vladimir Arion și acad. Ion Tighineanu. Din partea Institutului „Petru Poni”, managementul proiectelor a fost asigurat de cercetători precum dr. Marcela Mihai, dr. Narcisa-Laura Marangoci și dr. Mihaela Dascălu.

Pentru publicul larg, aceste direcții pot părea greu de tradus în rezultate imediate. În realitate, ele fac parte din acea zonă de cercetare care poate influența, în timp, dezvoltarea unor materiale noi, a unor metode de diagnostic mai precise sau a unor soluții inovatoare pentru medicină și tehnologie.

Workshop de bilanț la finalul proiectelor

Săptămâna aceasta, la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași a avut loc workshopul „Excelență în cercetare - Proiecte PNRR în cadrul ICMPP”, dedicat finalizării celor patru proiecte.

Evenimentul a inclus prezentarea principalelor rezultate științifice, sesiuni plenare și paralele, schimburi de experiență între membrii echipelor și discuții despre bune practici în cercetarea de excelență. De asemenea, au fost abordate teme legate de inovare, colaborare interdisciplinară și posibile direcții viitoare de cercetare.

Dincolo de caracterul tehnic al întâlnirii, un astfel de bilanț arată și cât de importantă este continuitatea. În cercetare, finalul unui proiect nu ar trebui să însemne închiderea unei uși, ci începutul unei etape noi, în care rezultatele obținute pot fi transformate în alte colaborări, alte granturi, alte publicații și alte aplicații.

Iașul, în rețele științifice care contează

Dr. Asterios Pispas, de la Theoretical Physical Chemistry Institute, National Hellenic Research Foundation din Atena, Grecia, a descris colaborarea cu echipa de la Iași ca fiind una excelentă, subliniind deschiderea cercetătorilor ICMPP față de tehnici noi și față de aplicarea lor în studiile proprii.

La rândul său, dr. Vladimir Arion, de la Department of Inorganic Chemistry, University of Vienna, Austria, a amintit că relația cu cercetătorii de la Iași a început încă din anul 2011, prin proiecte bilaterale și stagii desfășurate atât la Viena, cât și la Iași. Colaborarea a dus, în timp, la publicarea a peste 40 de articole și studii comune.

Aceste detalii sunt importante deoarece arată că proiectele recente nu au apărut în gol. Ele se sprijină pe relații științifice construite în timp, pe încredere profesională și pe capacitatea institutului ieșean de a rămâne conectat la cercetarea europeană.

Ce rămâne pentru viitor

Implementarea unor proiecte de această anvergură nu înseamnă doar cercetare în laborator. Ea presupune și o gestionare riguroasă a indicatorilor, monitorizarea progresului financiar, depunerea la timp a cererilor de rambursare și respectarea termenelor impuse de program.

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” are o experiență îndelungată în câștigarea și implementarea proiectelor naționale și europene. Finalizarea celor patru proiecte PNRR confirmă această capacitate instituțională, dar deschide și o întrebare mai importantă: cum poate fi folosită această experiență pentru a aduce cercetarea mai aproape de economie, medicină, industrie și nevoile reale ale societății?

Pentru Iași, răspunsul contează. Orașul are universități, institute, spitale, cercetători și studenți, dar are nevoie de proiecte care să lege aceste resurse între ele. Cercetarea de la „Petru Poni” arată că această legătură este posibilă atunci când finanțarea, expertiza internațională și echipele locale lucrează în aceeași direcție.

Într-o perioadă în care investițiile europene sunt privite mai ales prin prisma infrastructurii vizibile, astfel de proiecte arată o altă formă de construcție: una mai discretă, dar esențială. Este construcția prin cunoaștere, prin laboratoare, prin oameni formați și prin rezultate care pot face ca Iașul să conteze mai mult pe harta cercetării europene.