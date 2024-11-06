Iașul va găzdui cel mai mare târg de cărți second-hand din Moldova

În această lună, Bookisit ajunge din nou la Iași, aducând cu sine un eveniment care îmbină dragostea pentru cărți cu grija pentru mediul înconjurător. Pe 10 noiembrie, la Caferamica se va desfășura cea de-a 19-a ediție a primului târg de carte second-hand pentru copii și părinți din România. Organizat în jurul conceptelor #reuse, #reduce, #recycle și #reread, Bookisit nu este doar un loc unde să descoperi și să cumperi cărți, ci o experiență menită să cultive în cei mici și mari plăcerea lecturii și a împărtășirii unei pasiuni comune.

De-a lungul edițiilor, Bookisit a devenit un spațiu în care cărțile au o nouă viață, fiind transmise dintr-o generație în alta, iar participanții redescoperă bucuria simplă a lecturii. „Încă de la prima ediție, această inițiativă a reușit să adune copii, părinți și pasionați de literatură, într-un spațiu prietenos, accesibil și sustenabil. În fiecare colț al târgului, vei putea răsfoi paginile unor povești care așteaptă să fie descoperite și trăite din nou, în mâinile unor cititori noi”, spun organizatorii.

Anul acesta, Bookisit propune o serie de activități care să le deschidă copiilor noi orizonturi. Printre acestea se numără un atelier de lectură alături de scriitoarea Andreea Pîrlea, care le va oferi celor mici o experiență captivantă de a explora și a discuta despre cărți, îmbogățindu-le cunoștințele și încurajându-i să-și exprime gândurile și imaginația. La fel de așteptat este și atelierul de educație financiară susținut de Școala de Bani, unde copiii vor învăța despre importanța responsabilității financiare și vor fi ghidați să-și formeze deprinderi utile pentru viitor. Iar pentru micii artiști, atelierul de desen și pictură al celor de la Drag de Artă le va da șansa să-și exprime creativitatea într-un cadru relaxat și plin de inspirație.

De asemenea, Bookisit continuă și la această ediție campania „Tu aduci cartea, noi ajutăm biblioteca”, o inițiativă prin care cărțile colectate sunt donate școlilor și bibliotecilor care au nevoie de resurse noi. Anul acesta, cărțile adunate vor ajunge la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din comuna Ciurea, oferind copiilor din această comunitate acces la povești și cunoștințe valoroase. „Dacă ai o carte care ți-a fost dragă și vrei să împărtășești bucuria ei cu alții, poți contribui și tu – aducând-o la târg, vei sprijini un gest frumos de generozitate”, au mai spus organizatorii.

Astfel, Bookisit este mai mult decât un târg de carte; este o inițiativă care promovează nu doar lectura, ci și responsabilitatea socială și grija pentru resurse. Târgul aduce împreună oameni care cred în puterea educației și a cărților, într-un cadru în care fiecare pagină răsfoită și fiecare poveste spusă devin legături între generații. Intrarea este gratuită pentru toți cei care doresc să participe, să exploreze sau să ofere cărți unei noi generații de cititori.

