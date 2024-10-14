La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
Pagina principală Moldova Incendiu la groapa de gunoi de la Țuțora

Incendiu la groapa de gunoi de la Țuțora

Incendiu la groapa de gunoi de la Țuțora

Un incendiu de mari proporţii a izbucnit noaptea trecută la o hală de procesare şi de depozitare a deşeurilor reciclabile din Ţuţora. Pentru stingerea vâlvătăilor a fost nevoie de intervenţia a 50 de pompieri şi nouă autospeciale. Flăcările au cuprins 8.000 de meteri pătraţi.

Datorită degajărilor mari de fum a fost emis mesaj Ro Alert pentru a proteja persoanele din zona apropiată incendiului. „Dispeceratul Integrat ISU-SMURD-SAJ Iaşi a fost anunţat prin SNUAU 112, despre producerea incendiului. La sosirea forţelor şi mijloacelor de intervenţie profesioniste la locul solicitării incendiul se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 8.000 de metri pătraţi. Pentru localizarea şi lichidarea incendiului au intervenit 50 de pompieri militari, cu 9 autospeciale de stins incendiu, printre care şi autospeciala de transport roboţi”, a spus Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.

Intervenţia de stingere a fost îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile depozitate în incinta halei şi în imediata apropiere. „Intervenţia de stingere a fost îngreunată, deoarece accesul autospecialelor de intervenţie nu au putut fi dispuse în imediata apropiere, pe laturile construcţiei. Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire”, spun pompierii. Laura RADU

 

 

