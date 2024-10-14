Incendiu la groapa de gunoi de la Țuțora

Un incendiu de mari proporţii a izbucnit noaptea trecută la o hală de procesare şi de depozitare a deşeurilor reciclabile din Ţuţora. Pentru stingerea vâlvătăilor a fost nevoie de intervenţia a 50 de pompieri şi nouă autospeciale. Flăcările au cuprins 8.000 de meteri pătraţi.

Datorită degajărilor mari de fum a fost emis mesaj Ro Alert pentru a proteja persoanele din zona apropiată incendiului. „Dispeceratul Integrat ISU-SMURD-SAJ Iaşi a fost anunţat prin SNUAU 112, despre producerea incendiului. La sosirea forţelor şi mijloacelor de intervenţie profesioniste la locul solicitării incendiul se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 8.000 de metri pătraţi. Pentru localizarea şi lichidarea incendiului au intervenit 50 de pompieri militari, cu 9 autospeciale de stins incendiu, printre care şi autospeciala de transport roboţi”, a spus Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.

Intervenţia de stingere a fost îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile depozitate în incinta halei şi în imediata apropiere. „Intervenţia de stingere a fost îngreunată, deoarece accesul autospecialelor de intervenţie nu au putut fi dispuse în imediata apropiere, pe laturile construcţiei. Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire”, spun pompierii. Laura RADU