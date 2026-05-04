Începe cursa pentru clasa a V-a la colegiile din Iași

* pentru sute de familii din Iași, luna mai aduce primul examen important al copiilor, înainte de Evaluarea Națională * testările pentru înscrierea în clasa a V-a încep pe 9 mai la unele dintre cele mai căutate colegii din oraș, într-o competiție care mută presiunea admiterii încă din ciclul primar

În Iași, competiția pentru clasa a V-a începe devreme. Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat calendarul testărilor și concursurilor dedicate elevilor de clasa a IV-a care vor să intre, din anul școlar 2026-2027, în clasele de gimnaziu ale unor colegii și licee cu mare cerere. Potrivit ISJ Iași, testările se desfășoară în luna mai 2026, în modulul cinci al anului școlar 2025-2026.

Prima zi importantă este 9 mai 2026, când sunt programate concursuri la patru unități de elită din municipiu: Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” și Colegiul Național Iași. Pentru mulți părinți, aceste testări au ajuns să semene cu o admitere timpurie, cu pregătiri începute cu luni înainte, modele de subiecte, emoții și calcule legate de șansele copiilor.

La Colegiul Național „Costache Negruzzi”, elevii susțin Concursul „Ionel Teodoreanu” la limba și literatura română și Concursul „Traian Lalescu” la matematică. La Colegiul Național „Mihai Eminescu”, selecția se face prin Concursul „Eminent”, cu probe la limba română și matematică. La Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, copiii participă la „Micii Alecsandriști” pentru limba română și la „Euclid” pentru matematică, iar la Colegiul Național Iași sunt programate concursurile „Alexandru Myller” la matematică și „Nicolae Labiș” la limba română.

Admiterea începe, de fapt, din clasa a IV-a

Miza acestor testări este mai mare decât o simplă repartizare într-o clasă de gimnaziu. Pentru familiile care vizează trasee educaționale performante, intrarea într-un colegiu puternic încă din clasa a V-a este privită ca un avantaj pe termen lung: colectiv competitiv, profesori cu experiență, ritm de lucru mai ridicat și o pregătire mai solidă pentru examenele de mai târziu.

De aici vine și presiunea. Copiii de 10-11 ani ajung să treacă prin probe care seamănă, ca miză emoțională, cu un examen de admitere. Părinții urmăresc calendarele, locurile disponibile, regulamentele interne și modelele de subiecte, iar școlile publică, de regulă, informații suplimentare pe site-urile proprii. La Colegiul Național „Mihai Eminescu”, de exemplu, admiterea pe locurile rămase libere se face prin testarea cunoștințelor la limba română și matematică, în cadrul concursului „Eminent”, programat pe 9 mai 2026.

Pentru părinți, întrebarea nu mai este doar „la ce școală merge copilul?”, ci „cât de devreme trebuie pregătit pentru competiție?”. Într-un oraș universitar, cu o tradiție puternică în educație, colegiile mari din Iași rămân repere simbolice, iar intrarea în clasa a V-a devine, pentru multe familii, primul filtru al performanței școlare.

A doua etapă a testărilor are loc pe 23 și 24 mai

Calendarul nu se oprește la data de 9 mai. Pe 23 mai 2026 sunt programate testări la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Liceul Teoretic „Miron Costin”, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” și Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”. Pe 24 mai 2026 este programată testarea la Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Și în județ sunt prevăzute testări. Pe 23 mai 2026, elevii pot susține probe la Liceul „Ion Neculce” din Târgu Frumos și la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” din Pașcani. În funcție de unitatea de învățământ, testările vizează limba și literatura română, matematica sau ambele discipline.

Clara DIMA