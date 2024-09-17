Ingeborg Bachmann și Paul Celan. Dublă expoziție la Muzeul Național al Literaturii Române Iași

După succesul de la Bucuresti, două expoziții literare de amploare pleacă în turneu prin România. Muzeul Național al Literaturii Române Iași, împreună cu Forumul Cultural Austriac și Muzeul Național al Literaturii Române București prezintă în premieră la Iași expoziția „SCRIERI ANTIRĂZBOINICE – INGEBORG BACHMANN 1926-1973”, care va fi vernisată în data de 18 septembrie, ora 17.30 (la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași de la Casa Muzeelor, str. Vasile Alecsandri 6). Cu această ocazie, organizatorii readuc pe simeze și o expoziție literară cu un important succes internațional – „PAUL CELAN – printre cuvinte/unter den Wörtern”, un demers ce pune în lumină contextul scrierilor celor doi autori și al legăturii lor de suflet. Expozițiile pot fi vizitate până pe data de 13 octombrie. Expozițiile sunt un omagiu adus uneia dintre cele mai celebre relații artistice și de iubire din literatura europeană contemporană – cea dintre două figuri esențiale ale creației literare de limbă germană, Ingeborg Bachmann și Paul Celan. Cele două expoziții documentare le prezintă parcursurile literare și de viață, precum și întâlnirea lor afectivă care a dat naștere unei corespondențe tulburătoare, unor pagini literare de o forță și de o sensibilitate fără egal.

„Vreau ca războiul să ia sfârșit” – această afirmație din romanul „Malina” al lui Ingeborg Bachmann ar putea reprezenta mottoul întregii sale opere. Poemele, piesele de teatru radiofonic, povestirile, romanele și studiile sale literar-teoretice reprezintă un vast corpus de scrieri împotriva războiului, sub cele mai variate genuri și forme stilistice.

Având profunde referințe și semnificații actuale, expoziția „SCRIERI ANTIRĂZBOINICE – INGEBORG BACHMANN 1926-1973” se articulează în jurul volumului „Scrieri antirăzboinice”, o culegere de texte importante ale lui Ingeborg Bachmann. Expoziția conduce vizitatorul printre principalele repere ale operei scriitoarei, punând accentul pe semnificația politică a creației sale, dar și pe angajamentul său politic direct. Explicațiile sunt completate de câteva imagini de arhivă ale teatrelor de război din Europa, împotriva cărora militează Ingeborg Bachmann.

Expoziția prezintă și texte în premieră, precum fragmentele din jurnalul de război al scriitoarei (1945), dar și fotografii inedite sau înregistrări sonore originale ale lui Ingeborg Bachmann din arhiva sa privată, care pot fi accesate prin scanarea unor coduri QR. Expoziția este curatoriată de Helga Pöcheim, având la bază un concept științific de Hans Höller, iar grafica este semnată de Erika Thümmel. Traducerea și adaptarea versiunii românești aparțin Monicăi-Maria Aldea. Expoziția este prezentată cu sprijinul editurii Humanitas Fiction și al traducătoarelor Ana Mureșan și Ramona Trufin.

Scriitoare și poetă austriacă, Ingeborg Bachmann este considerată una dintre cele mai importante autoare ale secolului XX. În opera sa, ea se concentrează cu predilecție asupra rolului femeilor într-o societate patriarhală, asupra consecințelor războiului și ale păcii, precum și asupra diversității suferinței umane individuale. Născută în 1926 la Klagenfurt (Austria), într-o familie de profesori, Ingeborg Bachmann își manifestă de timpuriu opoziția acerbă față de convingerile politice de extremă-dreapta ale tatălui, adversitate ce devine o constantă a operei sale. După studii de filozofie, psihologie, germanistică și drept la Innsbruck, Graz și Viena, obține titlul de doctor cu o teză despre receptarea critică a lui Heidegger. În 1948, îl întâlnește pe poetul Paul Celan, originar din România, cu care trăiește o relație de iubire și prietenie care va avea o influență hotărâtoare asupra vieții și a operei sale.



Tradusă în 10 limbi, expoziția „PAUL CELAN – printre cuvinte/ unter den Wörtern” este una dintre cele mai de succes expoziții literare itinerante din Europa. Inițiată de Forumul Cultural Austriac, ea este realizată în colaborare cu Muzeul Literaturii Române și cu Universitatea din București. Expoziția reunește documente din arhiva Muzeului Național al Literaturii Române (fondul Alfred Margul-Sperber) și din arhiva personală Petre Solomon, prin amabilitatea fiului său, regizorul Alexandru Solomon, încercând să surprindă scurta existență a poetului, traducătorului și eseistului Paul Celan, parcurgând cele mai importante momente din viața sa, proiectate în contextul istoric.

Unul dintre spiritele care au marcat gândirea poetică europeană a secolului XX, Paul Celan (Paul Antschel) s-a născut la Cernăuți, în 1920, într-o familie de evrei vorbitori de limbă germană. Victimă a prigoanei împotriva comunității evreiești din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Celan părăsește definitiv România, în 1947. După șase luni petrecute la Viena (unde o întâlnește pe Ingeborg Bachmann), se stabilește la Paris. Studiază la Sorbona, iar din 1959 ocupă postul de lector de limba germană la École Normale Supérieure. Scriind literatură numai în limba germană, Celan publică o serie de volume de versuri care l-au consacrat drept unul dintre cei mai importanți poeți ai secolului XX. De asemenea, traduce în germană din Paul Valéry, Henri Michaux, René Char, Osip Mandelştam, printre alții, precum şi prima carte în limba franceză a lui Emil Cioran.



Acest dublu eveniment este organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și de Forumul Cultural Austriac, cu sprijinul Muzeului Național al Literaturii Române București, al Teatrului pentru copii și tineret „Luceafărul” din Iași, al Bibliotecii Austria din Iași și al Ministerului federal austriac al Afacerilor Europene și Internaționale, în contextul aniversării a 25 de activitate culturală a misiunii diplomatice austriece în România și a celei de-a XVII-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași.



Maura ANGHEL