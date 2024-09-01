„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Ironie a Judecătoriei Iaşi: a liberat condiţionat un deținut chiar înante de expirarea pedepsei

Ionuţ C. este considerat unul dintre „şmecherii” de seamă ai comunei Ţibăneşti. Teribilist, scandalagiu notoriu, a intrat de multe ori în conflict cu cei de la Secţia 4 de Poliţie Rurală Miroslava, secţie la care e arondată localitatea sa de domiciliu. Dar până la scandalul din 21 septembrie 2020, când, aflat pe terasa localului din centrul comunei, Ionuţ l-a văzut pe unul din poliţiştii din comună, coborând din maşină şi intr-nd în magazinul alăturat. Cum nu era în uniformă, Ionuţ a socotit că nu i se poate întâmpla nimic dacă-l înjură şi-l ameninţă, drept răzbunare pentru amenzile din trecut. Nu i-a păsat nici de faptul că poliţistul era însoţit de fiul său, în vârstă de numai 6 ani, nici că e deja inculpat într-un dosar de furt. S-a dat în stambă şi avea să plătească temeinic pentru asta.

După doi ani de arest preventiv, Ionuţ a primit o pedeapsă rezultantă de patru ani şi patru luni de închisoare în regi de detenţie. Din care i s-a scăzut perioada petrecută deja după gratii.

Penitenciarul l-a disciplinat şi l-a cuminţit, a devenit deţinut model, a ieşit la muncă, a fost recompensat, aşa că a solicitat să fie liberat înainte de termen. Termen care urma să expire pe 4 septembrie a.c. Magistraţii i-au admis cererea, dar hotărârea a venit ironic de târziu, cu doar o săptămână înainte de ispăşirea pedepsei. Măcar a câştgat un weekend în sânul familiei. Claudiu CONSTANTIN

 

 

