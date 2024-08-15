Joburile de vacanță, experiențe care modelează viitorul tinerilor

Găsirea unui job de vară nu este o misiune imposibilă, dar necesită determinare și inițiativă. Anunțurile de angajare se găsesc în principal pe platforme online, unde firmele postează frecvent oferte sezoniere destinate tinerilor. Pe lângă aceste platforme, rețelele sociale joacă un rol esențial, grupurile de Facebook dedicate joburilor în Iași fiind o sursă de informație valoroasă, cu anunțuri și recomandări utile. Totodată, mulți tineri optează pentru metoda tradițională de a căuta un job, mergând direct în locațiile care îi interesează. Cafenelele, restaurantele și magazinele din centrul orașului sunt adesea în căutare de personal suplimentar pe timpul verii, iar angajatorii preferă de multe ori să recruteze direct la fața locului, evitând formalitățile recrutării online. Un CV simplu, dar bine redactat, și o abordare directă pot face minuni pentru tinerii care își doresc un loc de muncă în domeniul ospitalității sau retail-ului.

Ho-Re-Ca, domeniul cu cele mai mari nevoi de personal

Oferta de joburi de vară în Iași este variată, acoperind numeroase domenii și activități. Unul dintre cele mai căutate tipuri de joburi este cel din ospitalitate. Cafenelele și restaurantele din oraș sunt mereu în căutare de ospătari și barmani pentru a face față afluxului de clienți specific sezonului estival. Deși nu se cere o experiență vastă, abilitățile de comunicare și o atitudine pozitivă sunt esențiale pentru succesul în acest domeniu. În paralel, companiile care își intensifică activitățile de marketing în perioada verii angajează tineri ca promotori sau distribuitori de pliante, activități care implică interacțiuni directe cu publicul și care necesită energie și entuziasm. „Mi-am găsit un loc de ospătar la o pizzerie. Muncesc toată ziua, dar se merită. Vreau să strâng bani să-mi schimb laptopul. În plus, la sfârșitul lui august mă însor”, a zâmbit Daniel, un student la Informatică pentru care vara este o perioadă bună de câștiguri

Magazinele de haine, accesorii sau produse alimentare din Iași sunt, de asemenea, o sursă importantă de joburi pentru tinerii care doresc să lucreze în retail. Aici, tinerii sunt implicați în vânzări, aranjarea produselor pe rafturi și gestionarea stocurilor, având ocazia să învețe despre customer service și managementul unui magazin. „Am acces la testere gratuit, învăț cele mai noi tendințe de make-up, întânesc artiști pe care altfel i-aș vedea doar pe Instagram”, am aflat de la Ana, o liceeană care anul viitor va susține Bacul. Pentru cei care preferă munca în aer liber, fermele din jurul Iașiului oferă oportunități de sezon pentru culesul fructelor. Deși este o muncă fizică solicitantă, experiența de a lucra în natură și satisfacția unei munci bine făcute sunt de neprețuit. Locuri de muncă sunt și în spațiile de joacă pentru copii, unde este nevoie de animatori.

În ceea ce privește remunerația, câștigurile variază considerabil în funcție de tipul de job și de numărul de ore lucrate. De exemplu, un ospătar în Iași poate câștiga între 1.500 și 2.500 de lei pe lună, incluzând bacșișurile, în timp ce un lucrător în retail poate câștiga între 2.000 și 3.000 de lei lunar. Pentru cei care aleg să lucreze ca promotori sau distribuitori de pliante, câștigurile sunt adesea calculate pe oră, în jur de 15-25 de lei pe oră. Cei care muncesc în agricultură, la culesul fructelor, pot câștiga între 50 și 100 de lei pe zi, în funcție de productivitatea lor. În domenii mai specializate, cum ar fi IT-ul sau marketingul digital, tinerii cu abilități tehnice pot câștiga sume considerabil mai mari, însă aceste joburi necesită adesea cunoștințe și experiență avansate.

Experiența unui job de vară nu se rezumă doar la câștigurile materiale. Multe dintre lecțiile învățate în timpul acestor luni de muncă se dovedesc extrem de valoroase în viața de adult. Cei care au lucrat în ospitalitate învață cum să gestioneze relațiile cu clienții, să lucreze eficient în echipă și să facă față situațiilor stresante. Departe de a fi doar o modalitate de a câștiga bani, aceste experiențe sunt fundamentale pentru dezvoltarea personală și profesională, lăsând amintiri de neuitat și deschizând drumul spre cariere de succes. Vara în Iași nu este doar un timp pentru relaxare, ci și un moment ideal pentru creștere, învățare și explorare.

Clara DIMA