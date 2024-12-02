Juriul UNITER vine la Teatrul Luceafărul

Anul 2024 se încheie foarte bine pentru artiștii de la Teatrul Luceafărul Iași. Miercuri seara, 4 decembrie, de la ora 18, este programată o reprezentație a spectacolului Casa copiilor imaginari de Ioana Toloarga la care va participa și juriul de nominalizări pentru Gala UNITER. Juriul de nominalizări este compus din criticii de teatru Maria Zărnescu, Doru Mareș și Daria Ancuța, misiunea lor fiind să aleagă cele mai bune spectacole și cei mai bun artiști pentru fiecare categorie din palmaresul breslei. Nominalizările vor fi anunțate în luna martie a anului viitor, apoi un al doilea juriu va decide, în seara Galei UNITER, câștigătorii.

„Casa copiilor imaginari” a avut premiera în cadrul ediției a XVII-a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași, fiind realizat de o echipă foarte tânără. Teatrul Luceafărul este, de multă vreme, și o platformă scenică de exprimare pentru talente emergente. Regia este semnată de Ana Maria Țîrlea, scenografia de Andreea Maria Pană, sound și video design Tudor Nicorici, coregrafie Radu Alexandru. În distribuție: Alexia Botezatu, George Cocoș, Ioana Corban, Camelia Dilbea, Sebastian Munteanu, Liliana Mavriș Vârlan. „Spectacolul abordează o zonă mai puțin frecventată, dark web, a unor noi universuri comunicaționale, pe care le cunoaștem prea puțin și care generează efecte nocive. Dimensiunea educațională o secondează îndeaproape pe cea estetică, imaginată modern, în colaj de momente solistice și de grupˮ, precizează Oltița Cîntec, curatorul producției artistice.

Ana Maria Țîrlea spune că „în acest spectacol înrămat într-un cadru jucăuș care aduce aminte de naivitatea cu care ne confruntăm în liceu atunci când credem că orice e posibil și nimic nu ne poate întoarce din drum, se regăsesc atât cei tineri, cât și cei care le sunt călăuză în viață”.

Teatrul Luceafărul a mai fost prezent în lista de nominalizări UNITER prin Bobi Pricop, la categoria Regie, pentru producția Pisica verde. Iar teatrologul Oltița Cîntec a obținut anul acesta Premiul George Banu pentru Critică teatrală.

Pentru cei care doresc să vizioneze Casa copiilor imaginari miercuri, 4 decembrie, ora 18, biletele sunt disponibile pe platforma bilet.ro.

Maura ANGHEL