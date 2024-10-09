Linii telefonice de asistenţă, deschise 24 din 24 de ore, pentru pelerinii care vin la moaştele Sfintei Parascheva
Două numere de telefon sunt puse la dispoziţia persoanelor care vin în această perioadă la Iaşi pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinii pot solicita la liniile de asistență informaţii referitoare la desfăşurarea pelerinajului.
„Credincioşii aflaţi în pelerinaj pot apela la orice oră din zi şi din noapte la numerele de telefon 0757.57.91.00 şi 0757.03.34.66 pentru a cere informaţii referitoare la organizarea pelerinajului, organizarea slujbelor, despre procesiunea Calea Sfinţilor sau alte informaţii. Aceste numere de telefon sunt exclusiv dedicate Sărbătorii Hramului Sfintei Parascheva", a declarat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, preotul Lucian Apopei.
O mie de voluntari
Potrivit sursei citate, în această perioadă aproximativ 300 de preoţi vor fi prezenţi la Iaşi, pentru a sta printre pelerinii care aşteaptă la rând pentru a se închina la racla moaştelor sfinţilor.
„Vor fi o mie de voluntari, iar 300 de preoţi se vor afla printre pelerini. În ceilalţi ani s-a simţit nevoia prezenţei preotului printre oameni. În preajma zilei de 14 octombrie timpul de aşteptare va fi mare, iar prezenţa unui preot este binevenită”, a declarat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.
Pelerinajul la moaştele Sfintei Parascheva a început marți
Pelerinajul organizat cu prilejul Hramului Sfintei Parascheva a început marţi, 8 octombrie, de la ora 6, odată cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva, iar lângă racla cu moaştele sfintei urmează a fi aduse, de la o mănăstire de pe Muntele Athos, şi moaştele Sfântului Pantelimon.
Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană în cursul dimineţii de marţi, 8 octombrie, în cadrul unei procesiuni care va începe la ora 6,00, urmând ca ulterior să fie depusă într-un baldachin special amenajat în Curtea Mitropolitană. Aici racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne până când rândul de închinare va putea fi gestionat din interiorul lăcaşului de cult, moment estimat a fi începând de marţi, 15 octombrie.
Duminică, 14 octombrie, în ziua de prăznuire a Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va fi oficiată, începând cu ora 9,30, pe un podium special amplasat la limita cu Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.
Municipiul Iași devine, în preajma zilei de 14 octombrie, cel mai mare centru de pelerinaj din România. Credincioşii din ţară şi străinătate vin la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Parascheva, cu prilejul prăznuirii hramului acesteia.
