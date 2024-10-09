Linii telefonice de asistenţă, deschise 24 din 24 de ore, pentru pelerinii care vin la moaştele Sfintei Parascheva

Două numere de telefon sunt puse la dispoziţia persoanelor care vin în această perioadă la Iaşi pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinii pot solicita la liniile de asistență informaţii referitoare la desfăşurarea pelerinajului.

„Credincioşii aflaţi în pelerinaj pot apela la orice oră din zi şi din noapte la numerele de telefon 0757.57.91.00 şi 0757.03.34.66 pentru a cere informaţii referitoare la organizarea pelerinajului, organizarea slujbelor, despre procesiunea Calea Sfinţilor sau alte informaţii. Aceste numere de telefon sunt exclusiv dedicate Sărbătorii Hramului Sfintei Parascheva", a declarat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, preotul Lucian Apopei.

O mie de voluntari

Potrivit sursei citate, în această perioadă aproximativ 300 de preoţi vor fi prezenţi la Iaşi, pentru a sta printre pelerinii care aşteaptă la rând pentru a se închina la racla moaştelor sfinţilor.

„Vor fi o mie de voluntari, iar 300 de preoţi se vor afla printre pelerini. În ceilalţi ani s-a simţit nevoia prezenţei preotului printre oameni. În preajma zilei de 14 octombrie timpul de aşteptare va fi mare, iar prezenţa unui preot este binevenită”, a declarat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Pelerinajul la moaştele Sfintei Parascheva a început marți

Pelerinajul organizat cu prilejul Hramului Sfintei Parascheva a început marţi, 8 octombrie, de la ora 6, odată cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva, iar lângă racla cu moaştele sfintei urmează a fi aduse, de la o mănăstire de pe Muntele Athos, şi moaştele Sfântului Pantelimon.