Lucrările la A7 au provocat o avarie uriașă. Zeci de mii de ieșeni fără apă

* lipsa apei îi afectează pe utilizatorii din satele Mădârjești, Sârca, Cotârgaci, Buda, Brăești, Cristești, Butea, Miclăușeni, Goești, Lungani, Crucea, Zmeu, Hândrești, Oțeleni, Popești, Hărpășești, Doroșcani, Stornești, Bocnița, Osoi și Sinești * problemele se extind și în județul Neamț

ApaVital anunță că o firmă de construcții a produs o avarie la Firul I al conductei de aducțiune Timișești, în zona Săbăoani, în timpul lucrărilor executate pentru Autostrada Moldovei A7.

Din cauza amplorii avariei, furnizarea apei potabile este întreruptă începând de miercuri, 7 octombrie, ora 16:00, iar reluarea este estimată pentru joi, 8 octombrie, în jurul orei 22:00. Durata intervenției este influențată nu doar de repararea conductei, ci și de timpul necesar pentru reumplerea acesteia și refacerea treptată a presiunii în sistem.

În județul Iași, sunt afectate localități din Bălțați, Brăești, Butea, Lungani, Oțeleni, Popești și Sinești, precum și localitatea Valea Lupului, parțial.

Mai exact, lipsa apei îi afectează pe utilizatorii din satele Mădârjești, Sârca, Cotârgaci, Buda, Brăești, Cristești, Butea, Miclăușeni, Goești, Lungani, Crucea, Zmeu, Hândrești, Oțeleni, Popești, Hărpășești, Doroșcani, Stornești, Bocnița, Osoi și Sinești.

Problemele se extind și în județul Neamț, unde sunt afectate comuna Gâdinți, comuna Sagna, precum și localitățile Boghicea, Slobozia, Doljești, Buruienești, Rotunda și Buhonca.

Echipele ApaVitallucrează pentru remedierea avariei, însă operatorul avertizează că reluarea alimentării nu va însemna revenirea instantanee la situația normală. Conducta trebuie reumplută, iar presiunea trebuie refăcută treptat.

După reluarea furnizării, ApaVitalva efectua spălarea conductelor și a instalațiilor publice afectate. Apa care rămâne în instalațiile interioare ale locuințelor poate fi temporar tulbure. În acest caz, utilizatorii sunt sfătuiți să lase apa să curgă câteva minute, până la limpezire.

Pentru probleme care persistă după reluarea alimentării, ApaVitalpoate fi contactată la 0232 969.

Astfel, lucrările la A7 vin cu o nouă problemă majoră pentru comunitățile din Moldova: o avarie produsă pe șantierul autostrăzii lasă fără apă localități întregi din două județe, iar oamenii vor trebui să aștepte până joi seară pentru revenirea estimată a alimentării. Daniel BACIU