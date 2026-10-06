Lucrările la Filarmonică au ajuns la 57%. Primul tronson este gata, iar muzicienii se întorc!

După ani întregi de așteptare, promisiuni și întrebări despre soarta uneia dintre clădirile-simbol ale Iașului, Filarmonica începe, în sfârșit, să prindă contur. Lucrările de reabilitare și restaurare au ajuns la 57%, iar un prim tronson este deja finalizat.

Este vorba despre Tronsonul 3A, de pe strada Vasile Stroescu, care este gata și le permite muzicienilor să revină în spațiu pentru repetiții. Este unul dintre primele semne concrete că proiectul nu mai este doar o promisiune reluată de la un an la altul.

Pentru ieșeni, vestea vine după o perioadă lungă în care Filarmonica a rămas un proiect așteptat. Clădirea are o valoare importantă pentru patrimoniul cultural al orașului, însă drumul până la restaurarea ei a fost unul deloc simplu.

Acum, lucrările au trecut de jumătate, iar imaginea începe să se schimbe. 57% grad de execuție și un tronson deja finalizat sunt cifrele care arată că șantierul avansează și că revenirea Filarmonicii în circuitul cultural se apropie.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, susține că vede acum transformarea unei promisiuni într-un proiect care începe să producă rezultate. „Clădirea a ajuns la 57% grad de execuție. Tronsonul 3A, cel din strada Vasile Stroescu, este gata, iar muzicienii se pot întoarce acolo pentru repetiții”, a precizat acesta.

Și aici apare, poate, cea mai importantă schimbare: Filarmonica începe să fie din nou folosită de cei pentru care există. Nu doar restaurată, nu doar fotografiată de pe marginea șantierului, ci readusă treptat la viață.

Totuși, 57% înseamnă și că mai este încă mult până la final. Proiectul nu s-a încheiat, iar promisiunea revenirii complete a Filarmonicii trebuie încă transformată în realitate.

Pentru Iași, este vorba despre recuperarea unui loc în care muzica ar trebui să răsune din nou pentru publicul orașului.

Deocamdată, șantierul a trecut de jumătate. Primul tronson este gata, muzicienii pot reveni la repetiții, iar Filarmonica începe să-și recapete viața. După atâta așteptare, însă, ieșenii vor avea un singur reper care contează cu adevărat: momentul în care ușile se vor deschide din nou pentru public. Carmen DEACONU