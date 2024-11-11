Meșterii populari de pe ambele maluri ale Prutului, la Iași

Ieşenii au avut ocazia de a admira produse făcute de artişti populari din Moldovele de pe ambele maluri ale Prutului. În week-end, pe Esplanada Palatului Culturii a fost organizată cea de-a XIV-a ediţie a manifestării cultural-interactive „Meşteri şi meşteşuguri tradiţionale din Moldova”.

Evenimentul a reunit 30 meşteri populari, din Moldova şi din alte zone etnografice ale României, precum şi din Republica Moldova. Ei au expus spre vânzare obiecte meşteşugăreşti autentice.

De asemenea, meşterii populari au făcut demonstraţii practice şi ateliere de pictură icoane, cioplitură lemn, încondeiere ouă, împletituri din fibre vegetale, ţesături. La aceste activităţi interactive au participat atât copiii cât şi adulţii.

Evenimentul a fost organizat de Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi şi Asociaţia „ART - Meşteşugurile Prutului”. „Pentru trei zile am realizat o atmosferă de lucru şi de comunicare între generaţii pe domeniul meşteşugurilor traditionale româneşti. Au fost alături elevi de la Palatul Copiilor din Iaşi, precum şi de la atelierele de creaţie populară desfăşurate de asociaţia noastră prin programe educaţionale şi proiecte cu şcoli şi ONG-uri”, afirmă Silvia Cozmîncă, preşedinte Asociaţia „ART - Meşteşugurile Prutului”.

Dedicat Zilei Internaţionale a Patrimoniului Cultural Imaterial, evenimentul este organizat în colaborare cu Primăria Municipiului Iaşi, în parteneriat cu Asociaţia Societăţilor Imobiliare din Moldova (ASIM); Asociaţia Dialog Pentru Dezvoltare - Iaşi; Palatul Copiilor, Iaşi; Asociaţia „GAL Stejarii Argintii” - comuna Miroslava, judeţul Iaşi. Laura RADU