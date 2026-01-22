Primarul Mihai Chirica prezintă programul oficial al manifestărilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române din 24 ianuarie 2026.

Evenimentele se vor desfășura în Piața Unirii, începând cu ora 15:00, și vor include depuneri de coroane, discursuri oficiale și tradiționala horă a Unirii.

„Iaşul este orașul în care s-a născut România, avem o datorie faţă de istoria României să facem ca acest moment să fie apreciat. Parcursul României este strâns legat de orașul nostru. Iaşul a reușit să facă ceea ce este nevoie pentru că România să fie un stat demn. Ziua de 24 ianuarie cade într-o zi de sâmbătă motiv pentru care am înţeles că se cuvine pentru a avea un număr de participanți cât mai mare ca acest eveniment să îl începem la ora 12.00. Vom încerca să profităm şi de temperaturile de 0 grade. Nu este un an electoral, nu este o concentrare a partidelor politice.

Vom începe la ora 12.00 cu un spectacol folcloric. La ora 14.45 se constituie dispozitivul pentru ceremonia militară şi religioasă, iar la 15.00 va începe manifestarea unde va fi prezent domnul preşedinte Nicușor Dan. Preconizăm ca în jurul orei 16.00 – 16.20 vom începe Hora Unirii. După care va continua spectacolul folcloric. Desigur spre seară un moment aşteptat de ieşeni şi copii, retragerea cu torţe.

Evenimentul trebuie să fie foarte bine organizat. Zona cea mai „afectată” este traseul din Piața Unirii spre Palatul Culturii. Toate deciziile sunt luate şi au fost comunicate tuturor instituțiilor. Nu întrevedem nici o participare care să strice bunul mers al lucrurilor. Din afara ţării am invitat primarii cu care avem acordul de înfrăţire. Ministrul Apărării Naționale alături de generalul Vlad vor fi prezenți. Invitațiile s-au dat şi către președinția Republicii Moldova. Doamna președinte Maia Sandu nu va veni.

Din punctul meu de vedere, ținând cont de faptul că lucrurile la nivel internațional se precipită, eu fac un apel la unitate! Trebuie să demonstrăm tuturor că România este o țară unită.

Trebuie să le arătăm rușilor ca Moldova poate să adune energii că putem fi împreună, că ştim să ne iubim ţară. Partidele care au solicitat să fie prezente au solicitat să fie prezente în cadrul manifestărilor, nu sub formă de protest. Nu s-au anunțat proteste. Nu vom aglomera foarte mult manifestările.

Recunosc că am trimis invitație la toţi șefii de partid, parlamentari şi neparlamentari cu mici excepții. Nu se scoate tehnica militară, se face parada doar cu soldați. Nu vrem să întărim sentimentul de război, ci de lucru pașnic. Nu dăm nici plăcinte, nu din motive de austeritate ci de igienă. Vom avea ceaiuri calde.

Referitor la taxe şi impozite, să ştiţi că a continuat procesul de colectare a taxelor şi impozitele. Ieşenii cred că au început să înțeleagă că toate mașinile hibrid din Iași nu plătesc nici 15 la sută din persoanele care fac salubritate în municipiul iaşi. Acesta este raportul din cât primim şi ce plătim. Aceasta este situația, nu este plăcut să vorbim despre această situaţie. Peste 35 de mii de persoane au achitat până acum taxele şi impozitele. Procesul continuă. Nu doar pentru strângerea de taxe şi impozite suntem aici”, a transmis Mihai Chirica.