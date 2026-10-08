Moldova a intrat sub lupă. CNAIR a pornit o nouă etapă a anchetei de circulație „Origine – Destinație”, o operațiune prin care autoritățile încearcă să afle, la propriu, de unde vin și unde se duc șoferii care străbat drumurile din regiune.

Astăzi, pe drumurile naționale administrate de DRDP Iași, au fost deschise opt puncte de colectare a datelor, stabilite statistic la nivel național. Acțiunea se desfășoară în două intervale, 08:00–12:00 și 14:00–18:00.

Opt puncte, toată Moldova

Autoritățile au ales puncte de pe principalele artere ale regiunii: DN 28A la Pașcani, DN 24 la Poieni și Crasna, DN 2 la Filipești, Siret și Traian, DN 15 la Racova și DN 29B la Cătămărăști.

Practic, este desenată o adevărată hartă a traficului din Moldova. Se caută răspunsuri la întrebări esențiale: de unde pleacă oamenii, unde ajung, ce trasee preferă și care sunt cele mai importante fluxuri de trafic.

Iar cifrele strânse acum pot deveni extrem de importante atunci când se stabilesc viitoarele investiții în infrastructură.

Se caută drumurile pe care Moldova le folosește cel mai mult

Ancheta este realizată periodic la nivel național de Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică din cadrul CNAIR și vizează autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale.

Cu cât imaginea traficului este mai clară, cu atât autoritățile pot identifica mai bine unde sunt necesare drumuri noi, modernizări sau capacități suplimentare.

Pentru o regiune care așteaptă de ani de zile autostrăzi și drumuri rapide, datele nu sunt deloc banale.

Șoferii nu vor fi identificați

CNAIR precizează că ancheta se desfășoară cu respectarea regulilor privind protecția datelor personale. Nu sunt colectate numerele de înmatriculare și nici identitatea conducătorilor auto.

Operațiunea nu se termină însă astăzi. Noi etape sunt programate în 21 și 28 octombrie și pe 4 noiembrie 2026.

Moldova este, practic, pusă pe hartă. Iar cifrele adunate de pe șosele ar putea arăta cât de mare este, în realitate, nevoia de infrastructură nouă în această regiune. Daniel BACIU