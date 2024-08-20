„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
N-a fost aceeaşi faptă, iar hoţul a fost condamnat simultan, pentru furturi diferite

Încă minor, are doar 17 ani, păşcăneanul Iustin C. a băgat deja în ceaţă procurori, judecători şi consilieri de probaţiune. Puştiul are la activ o colecţie impresionantă de spargeri efectuate pe timp de noapte, singur sau în gaşcă, victime de toate felurile. Magazine, case de amanet, o fabrică din industria alimentară, câteva farmacii. Până acum, n-a dovedit foarte multă imaginaţie, acţionează după o metologie standard, una cam rudimentară, de la care nu se abate niciodată. Din cauza asta a şi fost prins cu uşurinţă.

E spărgător în sensul strict al cuvântului. Pulverizează geamuri ori uşi din termopan cu ajutorul răngii, bâtei sau pietrei, pătrunde în interior, înşfacă în grabă tot ce i se pare de interes şi rapid valorificabil, apoi dispare din zonă. Însă, de fiecare dată s-a ales cu dosar penal şi condamnare. Până la vârsta asta, a petrecut deja aproape patru ani în Centrul de Detenţie pentru Minori de la Târgu Ocna, a ajuns acasă la începutul lunii mai, dar acum este din nou acolo, pentru încă un an.

Asta, deşi iniţial, în 2023, primise drept pedeapsă măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o perioadă de şase luni. Numai că această sentinţă era în două dosare cu număr diferit. Un timp, s-a crezut că e vorba de o eroare, fiind vorba de aceleaşi două furturi. Procurorii şi magistraţii păşcăneni au luat la puricat dosarele, după un timp acelaşi lucru l-au făcut şi cei de la Serviciul de Probaţiune Iaşi. Primii s-au dovedit mai ageri, au văzut că-i vorba despre furturi diferite, chiar dacă modul de acţiune e aproape identic, au contopit pedepsele, au recalculat şi au stabilit că Iustin trebuie să se întoarcă la Târgu Ocna pentru următorul an.

La scurtă vreme, Probaţiunea a cerut Judecătoriei Paşcani exact acelaşi lucru. S-au trezit cam târziu aşa că solicitarea privind contopirea sancţiunilor penale aplicate lui Iustin a fost respinsă de către magistraţi ca fiind rămasă fără obiect. Claudiu CONSTANTIN

 

