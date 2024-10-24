Numărul ciupercilor otrăvitoare crește de la an la an, din cauza mutațiilor genetice

* ciupercile toxice continuă să facă victime, la Iași, unde mai multe persoane au ajuns la spital, iar altele au fost la un pas de o tragedie * în România se găsesc aproape 50 de specii de ciuperci otrăvitoare, numărul acestora fiind în creștere de la an la an, din cauza mutațiilor genetice * din această cauză, chiar și cunoscătorii pot fi induși în eroare * în cazul intoxicațiilor cu ciuperci este importantã acordarea primului ajutor în cât mai scurt timp, mai ales în cazul copiilor

Consumul de ciuperci toxice continuă să facă victime, la Iași, unde mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate după ce au consumat astfel de alimente. Ciupercile au fost cumpărate din diverse surse, necontrolate, sau au fost culese chiar de către consumatori din pădurile județului.

În noaptea de 23 spre 24 octombrie 2024, doi tineri din Iași au ajuns la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon”, după ce au consumat ciuperci culese din pădure de către o rudă. Conform cadrelor medicale, cei doi prezentau simptomatologie digestivă. „În gardă nopții de 23 spre 24 octombrie s-au prezentat doi pacienţi: S. Paul, în vârstă de 27 ani şi S. Raluca, în vârstă de 26 ani, care au consumat ciuperci, culese din pădure de către o rudă. Aceștia prezentau simptomatologie digestivă: greţuri, vărsături, epigastralgii, scaune diareice cu debut cu 30 minute anterior prezentării. Au fost examinaţi în cadrul secţiei de Toxicologie, cu funcţie hepatică în parametrii normali, echilibrați hidroelectrolitic şi ulterior au mers cu recomandări de tratament la domiciliu”, a transmis prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU-SMURD Iași.

O pacientă în vârstă de 68 de ani și-a revenit incredibil

Pe data de 14 octombrie 2024, o pacientă în vârstă de 68 de ani, din Botoșani, a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași, după ce a consumat ciuperci toxice. În momentul în care a ajuns la unitatea medicală, starea ei era una foarte gravă, fiind în comă. Pacienta se confrunta cu insuficiență hepatică și renală acută și necesitând dializă hepatică. Conform doctorilor, femeia a avut o evoluție spectaculoasă și este posibil ca ea să fie externată în viitorul apropiat, fiind internată în prezent la Nefrologie. „Pacienta în vârstă de 68 de ani este mai bine în acest moment. A avut nevoie de trei ședințe de dializă hepatică. După aceste ședințe starea ei generală este mult mai bună, în acest moment fiind internată în Secția de Nefrologie a spitalului. Sperăm ca ea să poată fi externată în viitorul apropiat, întrucât a avut o evoluție spectaculoasă”, a declarat dr. Ionuț Nistor, medic primar nefrolog și purtător de cuvânt al Spitalului Parhon din Iași.

În România sunt aproape 50 de specii de ciuperci otrăvitoare, numărul acestora fiind în creștere de la an la an, din cauza mutațiilor genetice. Din această cauză, chiar și cunoscătorii pot fi induși în eroare. Majoritatea ciupercilor otrăvitoare conțin substanțe toxice care pot fi mortale pentru oameni.

Mulți dintre culegătorii de ciuperci de pãdure se bazează pe „semne sigure” de identificare. Se spune că o ciupercă otrãvitoare coaguleazã laptele, întunecă ceapa și usturoiul, înnegrește obiectele de argint, ceea ce nu e adevărat. Ciupercile otrãvitoare se pot deosebi de cele comestibile doar prin caracteristicile biologice.

În cazul intoxicațiilor cu ciuperci este importantã acordarea primului ajutor în cât mai scurt timp, mai ales în cazul copiilor. De aceea, tratamentul depinde de severitatea intoxicației și de tipul de ciuperci consumate. Este important să căutați ajutor medical în cel mai scurt timp. Laura RADU, Cristian ANDREI