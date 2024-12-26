O cisternă și o mașină au luat foc, într-un accident teribil din Suceava. Trei persoane, între care un copil, au murit

Un accident între o cisternă și o mașină, pe DN 2, lângă Roșiori, județul Suceava, a provocat un incendiu și rănirea a patru persoane.

Trei persoane au fost identificate în autoturismul care a ars în urma impactului cu cisterna. Potrivit autorităţilor din Suceava, este vorba despre un bărbat, o femeie şi un copil.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, pe DN 2, în afara localității Roșiori din județul Suceava, a avut loc un accident rutier grav. În incident au fost implicate o cisternă fără încărcătură și o mașină.

În urma coliziunii, cisterna a luat foc

Echipele de intervenție sunt la fața locului pentru a gestiona situația, inclusiv pentru oprirea incendiului. Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor și să folosească rutele ocolitoare stabilite.

Investigațiile pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului sunt în desfășurare. Se așteaptă noi informații despre starea persoanelor implicate.