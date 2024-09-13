O păşcăneancă i-a făcut K.O. pe cei doi fraţi ai ei

* conflictul a pornit de la o moştenire, bătaia s-a derulat pe terasa birtului din sat * pe unul l-a strâns de testicole, pe celălalt aproape că l-a strivit cu masa * femeia s-a ales cu amendă penală şi are de achitat daune morale de 20.000 lei

Liliana C. a devenit vestită nu doar la ea în sat, ci şi în localităţile din preajă, chiar şi în Paşcaniul apropiat, după ce, în urmă cau aproape şapte ani, i-a făcut K.O. pe cei doi fraţi ai ei, bărbaţi în toată firea şi mult mai solizi decât ea.

Neînţelegerile dintre cei trei erau mai vechi, toată pricina de sfadă fiind o moştenire părintească, nişte terenuri arabile din extravilanul localităţii. Fuseseră la Judecătoria Paşcani, la un termen al procesului privind bunurile ce trebuiau împărţite între ei. La întoarcere, s-au oprit la magazinul din sat, unde, la o bere, urmau să mai negocieze. Discuţiile au degenerat rapid, s-a ajuns la conflict fizic. S-au împins reciproc, s-au înjurat zdravăn, deja se prefigura luta. Prevăzător, gestionarul magazinului i-a scos afară, pe terasă, acolo unde nu prea puteau provoca pagube materiale.

Afară, bătaie ca-n Vestul Sălbatic. Liliana a înşfăcat o sticlă goală şi a zfârlit-o spre Neculai, ţintind zona capului. Acesta a parat cu mâna dreaptă, dar femeia a continuat asaltul, împingând o masă spre fraţii ei, cu gând de a-i împinge în perete. Pe moment, Neculai părea să scape, numai că Liliana s-a dovedit expertă în luptele de stradă. L-a strâns de testicole, i-a înfipt un cap în gură, apoi l-a muşcat de degetul mare de la mâna dreaptă, apoi a împins masa cât a putut de mult, aproape că l-a strivit pe celălalt frate. Noroc cu fiul acestuia, care a apărut nu se ştie de unde şi a reuşit s-o calmeze pe Liliana.

Nu şi pe Neculai, care a făcut plângere penală împotriva surorii sale. Fiind vorba de un conflict între neamuri, cu martori din familia lărgită, cu declaraţii contradictorii, ancheta s-a prelungit până în iulie 2021, când rechizitoriul a ajuns, în sfârşit, la Judecătoria Paşcani. Au urmat încă trei ani şi două luni de proces, sentinţa venind alaltăieri. Liliana a primit o amendă penală de 5.600 lei şi trebuie să-i achite lui Neculai 20.000 lei, cu titlu de daune morale. Claudiu CONSTANTIN