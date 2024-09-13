„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
FOTO -- Un vlăstar din Teiul lui Mihai Eminescu a fost plantat la Chișinău
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova O păşcăneancă i-a făcut K.O. pe cei doi fraţi ai ei

O păşcăneancă i-a făcut K.O. pe cei doi fraţi ai ei

O păşcăneancă i-a făcut K.O. pe cei doi fraţi ai ei

* conflictul a pornit de la o moştenire, bătaia s-a derulat pe terasa birtului din sat * pe unul l-a strâns de testicole, pe celălalt aproape că l-a strivit cu masa * femeia s-a ales cu amendă penală şi are de achitat daune morale de 20.000 lei

Liliana C. a devenit vestită nu doar la ea în sat, ci şi în localităţile din preajă, chiar şi în Paşcaniul apropiat, după ce, în urmă cau aproape şapte ani, i-a făcut K.O. pe cei doi fraţi ai ei, bărbaţi în toată firea şi mult mai solizi decât ea.

Neînţelegerile dintre cei trei erau mai vechi, toată pricina de sfadă fiind o moştenire părintească, nişte terenuri arabile din extravilanul localităţii. Fuseseră la Judecătoria Paşcani, la un termen al procesului privind bunurile ce trebuiau împărţite între ei. La întoarcere, s-au oprit la magazinul din sat, unde, la o bere, urmau să mai negocieze. Discuţiile au degenerat rapid, s-a ajuns la conflict fizic. S-au împins reciproc, s-au înjurat zdravăn, deja se prefigura luta. Prevăzător, gestionarul magazinului i-a scos afară, pe terasă, acolo unde nu prea puteau provoca pagube materiale.

Afară, bătaie ca-n Vestul Sălbatic. Liliana a înşfăcat o sticlă goală şi a zfârlit-o spre Neculai, ţintind zona capului. Acesta a parat cu mâna dreaptă, dar femeia a continuat asaltul, împingând o masă spre fraţii ei, cu gând de a-i împinge în perete. Pe moment, Neculai părea să scape, numai că Liliana s-a dovedit expertă în luptele de stradă. L-a strâns de testicole, i-a înfipt un cap în gură, apoi l-a muşcat de degetul mare de la mâna dreaptă, apoi a împins masa cât a putut de mult, aproape că l-a strivit pe celălalt frate. Noroc cu fiul acestuia, care a apărut nu se ştie de unde şi a reuşit s-o calmeze pe Liliana.

Nu şi pe Neculai, care a făcut plângere penală împotriva surorii sale. Fiind vorba de un conflict între neamuri, cu martori din familia lărgită, cu declaraţii contradictorii, ancheta s-a prelungit până în iulie 2021, când rechizitoriul a ajuns, în sfârşit, la Judecătoria Paşcani. Au urmat încă trei ani şi două luni de proces, sentinţa venind alaltăieri. Liliana a primit o amendă penală de 5.600 lei şi trebuie să-i achite lui Neculai 20.000 lei, cu titlu de daune morale. Claudiu CONSTANTIN

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe