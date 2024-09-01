O tânără din Botoșani, desemnată cea mai bună actriță la Gala HOP

Cea de-a XXVII-a ediție a Galei Tânărului Actor – HOP și-a desemnat câștigătorii. Marele Premiu „Ştefan Iordache” a ajuns la Cătălina Romaneţ, în vârstă de 26 de ani, din Bucureşti, absolventă a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, promoţia 2021.

Cătălina Romaneţ a fost prezentă în secţiunea Individual cu momentul „Linişte” după monodrama „Umami” de Teodora Savu, iar la proba impusă a prezentat „Helena” din „Visul unei nopţi de vară”. Premiul pentru cea mai bună actriţă la secţiunea Individual a fost acordat ex aequo actriţelor Antonia Scutaru şi Catinca Hanţiu.

Antonia Scutariu, în vârstă de 23 de ani, din Botoşani, absolventă a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, promoţia 2023, a prezentat la secţiunea Individual momentul „Botoşani”, după „Genul Acuzativ” de Mimi Brănescu, iar la proba Impusă a prezentat „Viola” din „A douăsprezecea noapte”. Catinca Hanţiu, în vârstă de 22 de ani, din Constanţa, absolventă a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, promoţia 2023, a prezentat la secţiunea Individual momentul "Fata cu flori din soare”, text propriu, adaptare după „Vara în care mama a avut ochii verzi” de Tatiana Ţinuleac, şi "Viaţa ca un peron” de Octavian Paler, iar la proba impusă a prezentat "Helena" din „Visul unei nopţi de vară", actul I, scena 1.

Premiul pentru cel mai bun actor la secţiunea Individual a fost acordat, de asemenea, ex aequo actorilor Darie Doklean şi Bogdan Ifodi.

Darie Doklean, în vârstă de 26 de ani, din Serbia, absolvent al Universităţii de Vest Timişoara, în anul 2022, a prezentat în secţiunea Individual momentul „Murdărie” adaptare după „Sex, Drugs, Rock&Roll„ de Eric Bogosian, iar la proba impusă a prezentat „Macbeth”, actorul II, scena 1.

Bogdan Iftodi, în vârstă de 23 de ani, din Republica Moldova, absolvent al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, în anul 2023, a prezentat în secţiunea Individual momentul „#m-amnăscutdinnou” adaptare după un scenariu de Aleksandr Petrov, iar la proba impusă „Shylock” din „Neguţătorul din Veneţia”.

Nicolae DRUMEA