Două evenimente sunt programate la Opera Națională Română din Iași în acest weekend: un concert în foaier și baletul pentru copii „Zâna Păpușilor”.

Concert în foaierul Operei Iași, cu tineri soliști

Primul eveniment al weekendului este programat vineri, de la ora 18:30, în foaierul Operei Naționale Române din Iași. Concertul va fi susținut de maestrul corepetitor Adina Alupei și de soliști tineri, în plină afirmare.

Formatul ales este unul apropiat de public. Foaierul Operei oferă o atmosferă mai intimă decât sala de spectacol, iar întâlnirea cu artiști aflați la începutul unei cariere vizibile poate deveni o experiență specială pentru cei care urmăresc viața muzicală a Iașului.

Astfel de concerte au și rolul de a aduce în față noi voci, într-un cadru în care publicul poate descoperi artiști tineri, repertorii variate și energia unei generații care încearcă să își construiască locul pe scenă. Pentru Iași, oraș cu tradiție muzicală și universitară, promovarea tinerilor interpreți rămâne o miză importantă.

„Zâna Păpușilor”, balet pentru copii în Sala Mare

Duminică, de la ora 12:00, Sala Mare a Operei Iași va găzdui spectacolul de balet pentru copii „Zâna Păpușilor”, de Josef Bayer. Reprezentația este susținută de Baletul Operei Naționale Române din Iași și se adresează în special familiilor cu copii.

Ora de prânz face ca spectacolul să fie potrivit pentru cei mici, iar baletul este una dintre cele mai accesibile forme de apropiere a copiilor de scenă. Muzica, mișcarea, costumele și atmosfera de poveste pot transforma prima vizită la Operă într-o amintire puternică.

„Zâna Păpușilor” este un titlu care se potrivește publicului tânăr, pentru că mizează pe expresivitate, culoare și un univers scenic ușor de urmărit. Pentru părinți, spectacolul poate fi o alternativă culturală la activitățile obișnuite de weekend, iar pentru copii, o întâlnire cu lumea dansului și a teatrului liric.

Luna iunie continuă cu „Carmina Burana” și „Carmen”

După cele două evenimente din weekend, Opera Națională Română din Iași continuă luna iunie cu trei reprezentații importante în Sala Mare. Pe 10 și 11 iunie, de la ora 18:30, este programată lucrarea „Carmina Burana”, de Carl Orff, unul dintre cele mai cunoscute titluri vocal-simfonice din repertoriul internațional.

Pe 17 iunie, tot de la ora 18:30, publicul ieșean va putea urmări „Carmen”, de Georges Bizet, una dintre cele mai iubite opere din lume. Spectacolul va fi prezentat apoi, pe 20 iunie, și pe scena Operei Naționale București, în cadrul Bucharest Opera Festival.

Participarea la festivalul de la București aduce Operei Iași vizibilitate națională și confirmă prezența instituției în circuitul marilor scene lirice din România. Pentru publicul ieșean, programul lunii iunie înseamnă o ofertă concentrată de spectacole, de la evenimente pentru copii până la titluri consacrate.

Maura ANGHEL



