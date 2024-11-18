Optimismul lui Frederiksen și statisticile „reci”, la CSM Iași 2020

După zece etape disputate, echipele din Liga Florilor au intrat în vacanța de toamnă. Aceasta se datorează faptului că, în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie 2024, echipa națională de senioare va participa la Campionatul European de handbal. Astfel, întrecerea internă a fost întreruptă până pe 22 decembrie, dată la care campionatul se va relua cu etapa a XI-a.

CSM Iași 2020 va juca pe teren propriu cu Gloria Buzău , iar în 29 decembrie va întâlni echipa Rapid, la București. Ultima etapă a turului se va disputa pe 5 ianuarie 2025, când handbalistele ieșene vor înfrunta, acasă, SCM Craiova.

După înfrângerea de la Bistrița, lotul pregătit de danezul Lars Frederiksen a continuat antrenamentele până zilele trecute, după care fetele au primit liber pentru a merge în localitățile lor de domiciliu sau acolo unde se află familiile lor. La 27 noiembrie, handbalistele ieșene se vor reuni din nou la Iași. „În perioada care a trecut de la venirea mea la Iași și până acum, am constatat că fetele chiar vor să învețe și se antrenează la un nivel ridicat. Echipa colaborează bine, dar jucătoarelor le lipsesc multe lucruri fundamentale și forma lor nu este încă suficient de bună. Fetele au primit timp liber și posibilitatea de a merge acasă, la familiile lor, până pe 27 noiembrie. Nu este o vacanță. Este o perioadă de pregătire individuală, pentru că, în tot acest timp, trebuie să se antreneze din greu. Eu le trimit programe pentru fiecare zi. Când ne vom întâlni din nou după pauză, vom exersa mult atacul și contraatacul. Aici trebuie să lucrăm la alergatul mai rapid pe contraatac și să jucăm mai bine împreună în atac. Scopul nostru mare este să intrăm în Top 12 pentru a evita retrogradarea. Este posibil, dar va fi o muncă grea, zi de zi, până la capătul campionatului”, a declarat Lars Frederiksen.

Printre rânduri citim că antrenorul danez are o doză de optimism privind deznodământul din primăvara viitoare, dar și că la o serie de jucătoare valoarea este scăzută. Și statisticile vorbesc de la sine. Ne oprim acum doar la cei patru interi de la care se aștepta foarte mult, dar niciunul nu s-a situat la nivelul Ligii Florilor. Doar Alexandra Severin a depășit procentajul de 52%, marcând în 9 partide 36 de goluri din 69 de aruncări, cu o medie de 4 goluri pe meci, în condițiile în care a evoluat între 44 și 59 de minute pe meci.

Lea Franusic, cu șase ani petrecuți la un club de tradiție din Croația, are un bilanț dezamăgitor: 24 de goluri din 65 de aruncări la poartă (procentaj de 37%) în 10 meciuri, cu o medie de 2,4 goluri pe partidă și o prezență în teren de 30-48 de minute.

Tatiana Prykop, venită la Iași după șase ani de Liga Florilor la Zalău, este un caz aparte. Teama de a arunca la poartă și imprecizia șuturilor, atunci când a făcut-o, au împovărat echipa. Din aceste motive, și Daniel Gheorghe, și Lars Frederiksen, și Daniel Bura au folosit-o puțin, Prykop acumulând doar 90 de minute de joc în 9 partide, reușind doar 3 goluri (!) din 12 aruncări. Juliana Borges Lima a evoluat doar în prima etapă cu CSM București, după care a dispărut de pe rapoartele de joc, fără ca CSM Iași 2020 să comunice ceva. Aceste constatări reprezintă doar o parte din motivele pentru care gruparea ieșeană se află pe ultimul loc al clasamentului Ligii Florilor. Daniel CRUDU