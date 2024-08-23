Padocul de la Tomești, plin până la refuz!

Câinii fără stăpân, prezenți pe străzile municipiului Iași, continuă să fie o problemă care trebuie rezolvată. Astfel, reprezentanții Salubris SA au vorbit despre această situație și au specificat că Padocul de la Tomești funcționează la capacitate maximă. În acest moment, în adăpost se află peste 1.200 de căței, care au fost luați de pe străzile orașului.

Conform informațiilor oferite de Cătălin Neculau, directorul instituției, peste 800 de exemplare ajung, în fiecare an, la Padoc, unde sunt găzduite, îngrijite și hrănite. „Suntem în limita maximă a padocului, pentru că avem mai mult de 1.200 de căței în îngrijire, în padoc. Lucrul acesta nu ne sperie, ne bucură, deoarece reușim să ținem strada în siguranță pentru toți cetățenii municipiului Iași. În fiecare an luăm în jur de 800 de căței de pe străzile Iașului și putem spune că aproximativ 600 de căței reușit să îi dăm către adopție. Lucru acesta ne bucură și le spunem iubitorilor de animale că nici măcar un cățel care este adus la padoc nu este eutanasiat. Celor care au frică de căței, facem eforturi tocmai ca niciun cățel fără stăpân să nu mai fie pe străzile municipiului Iași”, a declarat Cătălin Neculau, director al Salubris SA.

Semnal de alarmă pentru cei care dețin mai mulți câini

Conducerea Salubris SA trage un semnal de alarmă în rândul celor care au animale de companie, mai ales când este vorba despre ieșenii care locuiesc la curte. „Există cetățeni iresponsabili, care stau la casă și care au căței ce trebuie sterilizați. Informăm ieșenii că există cetățeni care locuiesc la case individuale, care nu reușesc să înțeleagă că a deține un cățel este un lucru bun dar este nevoie și de responsabilitate. Foarte mulți dintre ei au câte opt sau zece căței în curte, dar nu reușesc să își închidă poarta, iar aceste exemplare ajung pe stradă, spre neplăcerea celor care trec prin zona. Le transmitem acestor persoane că sterilizarea lor este gratuită și îi îndemnăm să se adreseze Salubris pentru a face acest lucru”, a adăugat Cătălin Neculau.

La padocul din Tomești lucrează un medic veterinar, un asistent veterinar, trei prinzători de câini, un conducător auto și 12 îngrijitori de animale. În fiecare lună, se cheltuie în jur de 400.000 de lei pentru îngrijirea acestor animale. Cristian ANDREI