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Patru străzi importante au fost modernizate

Patru străzi importante au fost modernizate

* este vorba despre străzile Hotin, Varianta Șosea Rediu, Lupiței și Albineț, lucrări care au vizat atât îmbunătățirea carosabilului, cât și creșterea gradului de siguranță și fluidizare a traficului în zone intens circulate sau aflate în expansiune urbană

Primarul Mihai Chirica a semnat procesele-verbale de recepție la finalizarea lucrărilor de modernizare a patru artere importante din municipiu - străzile Hotin, Varianta Șosea Rediu, Lupiței și Albineț, într-un nou episod al programului de reabilitare a infrastructurii rutiere din Iași, unde fiecare metru de asfalt modernizat înseamnă, de fapt, o reconfigurare a mobilității urbane de zi cu zi.

Strada Hotin, cu o lungime de 769 de metri, a fost modernizată printr-o investiție de aproape 2,9 milioane de lei, devenind una dintre arterele care preiau o parte importantă din presiunea traficului local. În paralel, Varianta Șosea Rediu, un tronson de 466 de metri, a fost reabilitată cu o valoare de peste 2,3 milioane de lei, consolidând legătura rutieră către zonele periurbane.

Strada Lupiței, tot de 466 de metri, a beneficiat de o investiție de peste 2,5 milioane de lei, în timp ce strada Albineț, cea mai lungă dintre cele patru, cu 939 de metri, a înregistrat și cea mai mare valoare a lucrărilor, depășind pragul de 4,1 milioane de lei.

Lucrările au fost executate de asocierea Concret Drum SRL - Alpenside SRL, iar garanția de 36 de luni oferă, cel puțin teoretic, o perioadă de stabilitate pentru noile investiții, într-un oraș în care infrastructura rutieră rămâne un subiect permanent de presiune și dezbatere publică.

În ansamblu, aceste modernizări punctuale se înscriu într-un tablou mai larg al intervențiilor urbane. Carmen DEACONU

 

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