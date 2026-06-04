Profesorii și personalul didactic auxiliar vor primi prima de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei net, pentru anul școlar și universitar 2025-2026. La Iași, impactul măsurii este important: peste 14.000 de angajați din educație ar putea fi vizați, dacă sunt luate în calcul școlile de stat și universitățile publice.

Potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Iași, la nivelul județului existau 9.357,5 norme didactice și 1.066 norme de personal didactic auxiliar. Asta înseamnă peste 10.400 de norme eligibile doar în școlile din județ. La acestea se adaugă personalul didactic și didactic auxiliar din universitățile de stat din Iași. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea de Științele Vieții și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” adună, împreună, alte câteva mii de angajați care pot intra în categoriile vizate de măsură.

Profesorii primesc 1.500 de lei, dar nu îi pot cheltui oricum

Prima de carieră didactică nu este un bonus salarial obișnuit. Banii se acordă pe suport electronic și pot fi folosiți doar pentru cheltuieli legate de activitatea profesională. Suma nu poate fi retrasă în numerar și nu poate fi utilizată pentru cumpărături obișnuite.

Regula principală este că minimum 65% din valoarea primei, adică 975 de lei din cei 1.500 de lei, trebuie folosit pentru cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării. Restul banilor poate fi utilizat pentru cărți de specialitate, materiale didactice sau alte cheltuieli necesare activității educaționale.

Cu alte cuvinte, banii vin cu destinație clară. Profesorii și personalul didactic auxiliar primesc sprijinul pentru formare, perfecționare și resurse educaționale, nu ca venit liber de cheltuit după bunul plac.

Termen-limită pentru folosirea banilor

Cea mai mare problemă este termenul de utilizare. Pentru personalul din învățământul preuniversitar, banii trebuie cheltuiți până la 31 august 2026. Pentru personalul din învățământul universitar, termenul este 30 septembrie 2026.

Prima se acordă pentru anul școlar și universitar 2025-2026, dar plata efectivă depinde de procedurile administrative și de contractul de finanțare. Dacă banii ajung târziu pe carduri, beneficiarii ar putea avea la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a-i folosi.

Asta transformă o veste bună într-o cursă contra cronometru. Cadrele didactice trebuie să găsească rapid cursuri eligibile, să verifice furnizorii acceptați, să respecte destinația banilor și să se încadreze în termenul stabilit de lege.

În spațiul public a fost discutată și posibilitatea prelungirii termenului de utilizare până în 2027, pentru ca profesorii să poată folosi suma și în următorul an școlar sau universitar. Deocamdată însă, termenele oficiale rămân 31 august 2026 pentru preuniversitar și 30 septembrie 2026 pentru universitar.

Cine intră în categoria beneficiarilor

Prima de carieră didactică se acordă personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământul de stat, atât preuniversitar, cât și universitar. În această categorie intră profesorii, învățătorii, educatorii, cadrele didactice universitare eligibile și personalul didactic auxiliar care îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

Clara DIMA