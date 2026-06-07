Absolvenții de clasa a XII-a încep luni, 8 iunie, evaluarea competențelor pentru Bacalaureat. În județul Iași sunt înscriși 5.296 de candidați, dintre care 4.862 provin din promoția curentă.

Peste 5.000 de absolvenți din județul Iași intră, de luni, 8 iunie, în prima etapă a examenului de Bacalaureat 2026. Este vorba despre evaluarea competențelor lingvistice și digitale, probe care preced examenele scrise și care marchează începutul oficial al uneia dintre cele mai importante testări pentru elevii de clasa a XII-a.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Școlar Județean Iași, pentru această sesiune s-au înscris 5.296 de candidați. Dintre aceștia, 4.862 sunt absolvenți din promoția curentă, iar 434 provin din promoțiile anilor anteriori.

„Competențele lingvistice le vor susține cei care nu au trecut prin această verificare până acum, cel puțin cei care sunt din promoția curentă. Sunt, așa cum se estimează, 18 centre de examen, dar acest lucru trebuie calibrat în funcție de numărul înscrișilor”, au spus oficialii ISJ.

Prima probă: comunicarea orală în limba română

Conform calendarului oficial, în perioada 8-10 iunie are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. La această probă, candidații trebuie să demonstreze că pot citi corect, cursiv și coerent, dar și că pot construi un răspuns oral pe baza unui text dat.

Rezultatele nu sunt exprimate prin note, ci prin niveluri de competență. Chiar dacă nu intră în media finală a examenului, aceste probe sunt parte obligatorie a parcursului de Bacalaureat pentru candidații care trebuie să le susțină.

Urmează limba străină și competențele digitale

După proba de comunicare orală în limba română, calendarul continuă cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Aceasta este programată în zilele de 11 și 12 iunie.

Între 15 și 17 iunie, candidații vor susține evaluarea competențelor digitale, o probă devenită tot mai relevantă într-un context educațional în care folosirea tehnologiei nu mai este doar un avantaj, ci o condiție de bază pentru continuarea studiilor și pentru piața muncii.

Probele scrise încep pe 29 iunie

Cea mai importantă etapă a examenului rămâne însă cea a probelor scrise. Bacalaureatul 2026 continuă pe 29 iunie cu proba la Limba și literatura română, momentul în care presiunea examenului va fi resimțită cu adevărat de candidați.

Pentru cei peste 5.000 de elevi și absolvenți înscriși în județul Iași, următoarele săptămâni vor însemna un traseu intens, cu emoții, verificări succesive și pregătire finală pentru examenul care poate decide admiterea la facultate sau intrarea pe piața muncii.

Clara DIMA