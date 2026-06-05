Peste 500 de lideri de business, oficiali și investitori s-au reunit la Forumul Economic de la Iași

Iașul transmite un mesaj puternic către mediul de afaceri european: orașul nu mai este doar cel mai important centru urban din Moldova, ci aspiră să devină unul dintre principalii poli economici ai Europei de Est. Aceasta este concluzia care se desprinde din amploarea Forumului Economic de la Iași 2026, eveniment care a adus în capitala Moldovei peste 500 de reprezentanți ai mediului de afaceri, administrației publice, diplomației și mediului academic din România și din străinătate.

Organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Consiliul Județean Iași, forumul a devenit în doar câțiva ani unul dintre cele mai importante evenimente economice din regiunea de frontieră a Uniunii Europene.

Antreprenori, manageri și investitori din România, Republica Moldova, Ucraina, Germania, Polonia și Marea Britanie au discutat despre investiții, infrastructură, reconstrucția Ucrainei, dezvoltare regională și oportunitățile economice care se deschid în contextul noilor realități geopolitice.

Prezența unor oficiali de rang înalt a confirmat importanța strategică a evenimentului. La deschidere au participat Irineu Darău, europarlamentarul Siegfried Mureșan și Irinel Ionel Scrioșteanu, alături de ambasadori, consuli, președinți de consilii județene și reprezentanți ai administrațiilor locale din trei state.

Iașul, noua poartă economică a Uniunii Europene spre Est

În contextul războiului din Ucraina și al reconfigurării fluxurilor economice și logistice din regiune, poziția Iașului capătă o importanță fără precedent. Orașul se află la intersecția unor viitoare coridoare europene de transport, este conectat direct la Republica Moldova și devine un punct de sprijin pentru dezvoltarea economică a întregii zone de frontieră estică a Uniunii Europene.

Noile programe europene dedicate securității și dezvoltării economice, precum Comisia Europeană SAFE și EastInvest, sunt privite drept oportunități uriașe pentru atragerea de finanțări și investiții în regiune.

În acest nou context geopolitic, Iașul nu mai este perceput doar ca un centru universitar și cultural, ci ca un actor economic regional cu influență tot mai mare în relația dintre Uniunea Europeană, Republica Moldova și Ucraina.

Performanțe care atrag atenția investitorilor internaționali

Argumentele economice nu lipsesc. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, Iașul a fost clasat printre cele mai atractive orașe europene pentru investiții, iar în 2025 o cercetare a Oxford Economics a plasat municipiul pe locul al patrulea între orașele europene cu cea mai rapidă dezvoltare în ultimii 15 ani.

Aceste clasamente confirmă o transformare profundă: Iașul a devenit unul dintre cele mai dinamice centre economice ale României, cu investiții majore în IT, industrie, servicii, sănătate, educație și infrastructură.

Miza uriașă: transformarea Iașului într-un hub regional de investiții

Mesajul transmis de participanții la forum este clar: dezvoltarea economică a următorului deceniu va depinde de capacitatea regiunilor de a colabora și de a construi parteneriate solide între mediul privat, administrație și universități.

Forumul Economic de la Iași își propune exact acest lucru: să devină locul unde se nasc proiectele majore care pot schimba nu doar economia orașului, ci și viitorul întregii regiuni de nord-est a României.

Iar amploarea Forumului Economic din acest an arată că ambiția de a deveni capitala regională a businessului nu mai este doar un slogan, ci o strategie pe termen lung care începe să producă efecte vizibile.

Carmen DEACONU