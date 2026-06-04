Piața Unirii, închisă! Încep lucrările de modernizare

* lucrările au fost contractate și vor fi făcute, în cel mult 12 luni, de Iasicon SA pentru o sumă de 6,77 milioane lei * suprafața totală a intervenției este de 12.940 de metri pătrați, iar autoritățile anunță că, în urma lucrărilor, zona de spațiu verde va fi extinsă

Una dintre cele mai importante piețe publice din România intră într-un amplu proces de modernizare, menit să rescrie complet imaginea centrului Iașului și să transforme Piața Unirii într-un spațiu urban adaptat standardelor actuale de mobilitate, confort și accesibilitate.

Proiectul de reabilitare prevede înlocuirea integrală a pavimentului degradat, inclusiv a mozaicurilor realizate în anii ’60, cu un granit de calitate premium, conceput pentru trafic pietonal intens. Practic, una dintre cele mai recognoscibile suprafețe urbane ale orașului va fi reinterpretată complet.

În paralel, noul proiect urbanistic urmărește crearea unui ansamblu unitar al spațiilor de circulație, relaxare și agrement, cu accent pe fluidizarea circulației pietonale și pe creșterea confortului urban. Vor fi introduse și facilități pentru persoanele cu dizabilități, într-o încercare de aliniere la standardele europene de accesibilitate.

Componenta de mobilier urban este, de asemenea, semnificativă: 42 de bănci cu spătar, 15 bănci fără spătar, 15 coșuri de gunoi și 45 de stâlpi de iluminat vor redefini complet modul în care spațiul este utilizat de locuitori și vizitatori.

Suprafața totală a intervenției este de 12.940 de metri pătrați, iar autoritățile anunță că, în urma lucrărilor, zona de spațiu verde va fi extinsă față de configurația actuală, ceea ce ar putea schimba semnificativ dinamica urbană a centrului orașului. Daniel BACIU