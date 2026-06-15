Podu Iloaiei, între „galben intermitent” și roșu permanent

* la solicitarea autorităților din domeniul ordinii publice, semaforul de la intersecția către Erbiceni, setat pe regim de atenție (galben intermitent), a revenit la un regim hibrid de funcționare, adaptat pe zile și intervale orare, în încercarea de a echilibra fluxul rutier între DN 28 și arterele secundare

Pe DN 28, la Podu Iloaiei, sistemul de semaforizare implementat de DRDP Iași în 2024 continuă să fie unul dintre principalele subiecte de interes pentru șoferii care tranzitează zilnic zona, mai ales în perioadele cu trafic intens.

Potrivit autorităților, proiectul a fost gândit ca o soluție de compromis pentru una dintre cele mai aglomerate porțiuni rutiere din județ, unde fluxul de autovehicule depășește frecvent nivelurile prevăzute în normele de proiectare. În orele de vârf și în special în weekend, DN 28 devine un veritabil „coridor sufocat”, cu timpi de așteptare care, înainte de intervenții, ajungeau să depășească pragul critic de o oră și jumătate.

Sistemul de semafoare a fost introdus după o serie de monitorizări și solicitări venite atât din partea instituțiilor locale, cât și din zona societății civile, fiind avizat la nivelul structurilor de siguranță rutieră. Implementarea lui a vizat trei puncte sensibile din oraș, inclusiv intersecții care funcționează ca veritabile „dopuri” în fluxul rutier dintre Iași și nordul județului.

„Sistemul de semaforizare din Podu Iloaiei a fost pus în funcțiune într-o perioadă cu valori de trafic de peste 30.000 de autovehicule pe zi, de Sărbătorile Iașului, când, de obicei, timpii de așteptare depășeau 100 de minute, pe sensul de venire spre municipiul Iași. În urma implementării sistemului, timpii de tranzit prin localitate s-au redus cu 60-70% față de cei înregistrați în mod constant înainte, fapt certificat prin măsurători autorizate” – DRDP Iași.

Totuși, aceste câștiguri nu au eliminat complet aglomerația, ci au redistribuit-o în funcție de intervalele orare de funcționare a semafoarelor.

Ulterior, la solicitarea autorităților din domeniul ordinii publice, unul dintre semafoare a fost setat temporar pe regim de atenție (galben intermitent), măsură care a dus, potrivit administratorilor, la reapariția unor blocaje în trafic în anumite intervale. Din acest motiv, sistemul a revenit la un regim hibrid de funcționare, adaptat pe zile și intervale orare, în încercarea de a echilibra fluxul rutier între DN 28 și arterele secundare. „În urma demersurilor oficiale întreprinse de compania care implementat proiectul și a comunicărilor DRDP Iași – IPJ Iași, începând cu luna mai acestui an, sistemul a revenit la un grafic de semaforizare în regim hibrid, agreat pe anumite intervale orare din zilele săptămânii, după cum urmează: luni - 05:00-10:00, joi - 15:00-18:00, vineri - 12:00-18:00, duminică - 12:00-18:00. Modificări au fost operate doar pentru semaforul de la intersecția cu DJ 281 Erbiceni”, au transmis reprezentanții DRDP Iași.

Autoritățile subliniază însă că, în ciuda ajustărilor, semaforizarea nu poate compensa singură nivelul ridicat al traficului din zonă, care depășește uneori semnificativ capacitatea proiectată a infrastructurii existente. „Sistemul de semaforizare nu poate face minuni la un trafic ce depășește cu mult regimul de autostradă (35.000 de vehicule/zi în momentele critice, față de aproximativ 16.000 prevăzut în normative), în lipsa altor elemente noi de infrastructură”, transmite DRDP Iași, menționând proiecte aflate în diferite etape de pregătire, inclusiv varianta ocolitoare Podu Iloaiei și tronsoane ale autostrăzii A8, considerate esențiale pentru reducerea presiunii asupra DN 28 pe termen mediu și lung.

Până atunci, însă, zona rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte de trafic din județ, unde orice modificare a regimului de circulație are efecte imediate asupra mobilității regionale. Daniel BACIU