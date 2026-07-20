Podul peste Prut de pe A8 nu va fi gata la termen. Șantierul riscă să intre în 2027

Podul peste Prut de la Ungheni, una dintre cele mai importante investiții ale Autostrăzii Unirii A8 și simbolul legăturii rutiere dintre România și Republica Moldova, riscă să rateze termenul contractual de finalizare. Deși autoritățile continuă să prezinte imagini optimiste de pe șantier și vorbesc despre un progres susținut, realitatea din teren indică faptul că lucrările sunt departe de final.

Termenul prevăzut în contract este octombrie 2026, însă ritmul actual face tot mai probabilă o întârziere de câteva luni, existând chiar posibilitatea ca podul să fie inaugurat abia în 2027.

Inaugurarea în termenul contractual devine tot mai greu de atins

Construcția, executată de compania Ness Project Europe, a început în aprilie 2025 și este finanțată din fonduri europene prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). Chiar dacă pe ambele maluri ale Prutului se lucrează la montarea tablierului metalic, amenajarea platformelor și a drumurilor de acces, etapele rămase sunt complexe și necesită timp.

În plus, chiar și după finalizarea podului, circulația nu va putea fi preluată direct de Autostrada A8. În prima etapă, traficul va fi descărcat pe un drum de legătură provizoriu, DJ 249A, până la realizarea conexiunii complete cu autostrada.

Această situație ridică semne de întrebare cu privire la calendarul real al proiectului. Deși autoritățile transmit constant mesaje optimiste despre evoluția șantierului, inaugurarea în termenul contractual devine tot mai greu de atins.

Proiectul impresionează prin dimensiuni

Podul de la Ungheni este unul dintre cele mai importante obiective ale Autostrăzii A8, fiind prima legătură rutieră în regim de autostradă dintre România și Republica Moldova. Tocmai de aceea, orice întârziere are un impact major asupra întregului proiect și asupra conectării Moldovei la rețeaua europeană de transport.

Proiectul impresionează și prin dimensiuni. În total, pentru cele două căi de circulație vor fi montate nu mai puțin de 44 de elemente de tablier metalic, care vor forma o structură cu o lungime de 242 de metri. Podul va avea, în final, 261,20 metri lungime, fiind proiectat pentru trafic de autostradă.

Fiecare sens de mers va dispune de o parte carosabilă de 8 metri lățime, iar pietonii vor avea la dispoziție trotuare de 2,05 metri, protejate cu parapete metalice de siguranță.

Dacă ritmul actual nu va fi accelerat semnificativ în lunile următoare, unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din estul României riscă să fie bifat pe lista marilor investiții care depășesc termenele asumate.

Daniel BACIU