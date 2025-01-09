Polițiștii din Piatra Neamț ies în stradă

La Piatra Neamț, un protest de amploare este programat pentru data de 9 ianuarie, între orele 14:00 și 17:00 , în fața sediului Prefecturii Neamț.

Organizat de Sindicatul Polițiștilor Diamantul, și împreună cu Sindicatul Europol Neamț evenimentul vizează atragerea atenției asupra problemelor cu care se confruntă polițiștii, jandarmii, pompierii și militarii, atât activi, cât și rezerviști.

Protestatarii contestă mai multe măsuri recente, printre care: majorarea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, anunțată de ministrul Cătălin Predoiu, aliniată plafonului general de 65 de ani prin PNRR; diminuarea veniturilor prin sistarea plății majorării pentru sâmbete, duminici și sărbători legale (SDSL) și a sporului de 30%; înghețarea indexării pensiilor și a salariilor.

Sindicatele atrag atenția că aceste măsuri vor duce la o degradare accelerată a sistemului de ordine publică și apărare, deja afectat de lipsa de personal și de condițiile muncii precare.

Prin aceste acțiuni, polițiști doresc să transmită un mesaj ferm Guvernului, cerând revizuirea măsurilor care afectează veniturile directe și condițiile lor de muncă.