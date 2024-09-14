„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Pompierii militari caută o femeie , după ce a fost luată de o viitură în județul Vaslui

Pompierii militari caută o femeie , după ce a fost luată de o viitură în comuna Griviţa, din județul Vaslui, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.

"Pompierii intervin cu un echipaj de căutare-salvare şi o barcă pentru găsirea şi salvarea femeii", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Marius Stanciu.

Mai multe localităţi din judeţul Vaslui sunt afectate de căderile abundente de precipitaţii înregistrate în ultimele ore, locuinţe, gospodării şi drumuri fiind inundate.

Capacitatea de luptă a ISU Vaslui a fost ridicată, în contextul avertizării cod roşu de precipitaţii, în prezent fiind chemaţi la serviciu şi pompieri aflaţi în turele libere.

De asemenea, pompierii vasluieni se deplasează cu o autospecială şi o motopompă de mare capacitate în sprijinul pompierilor militari din judeţul Galaţi.

