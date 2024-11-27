Prețuri uriașe la ședințele foto de Crăciun

În ultimii ani, tot mai mulți ieșeni au început să apeleze la serviciile fotografilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel, aceștia au deja programul extrem de încărcat, dar multe persoane încearcă, în continuare, să găsească o portiță pentru a realiza fotografiile perfecte de Crăciun. Chiar dacă oferta este una bogată la nivelul județului Iași, se pare că fotografii nu reușesc să facă față cererilor care vin din partea clienților. Decorurile pe care aceștia le pregătesc pentru ședințele foto sunt din ce în ce mai atrăgătoare, iar imaginile obținute par, de multe ori, desprinse din poveste. „Pregătim studioul din luna octombrie, pentru că deja am început ședințele de Crăciun, de la jumătatea lunii noiembrie. Calendarul nostru este plin, avem persoane care vor realiza aceste ședințe foto chiar și după sărbători, în ianuarie. Este cea mai frumoasă perioadă din an pentru fotografi, nu doar din punct de vedere financiar. Oamenii care ne calcă pragul sunt fericiți, vor amintiri frumoase, vor un decor special, un cadru de poveste. Tocmai asta încercăm să le oferit și, spun eu, de cele mai multe ori reușim”, a precizat Andrei, fotograf din Iași.

Cât costă amintirile de sărbători?

Pachetele pe care fotografii le pun la dispoziție clienților sunt foarte diversificate. Astfel, și tarifele percepute de aceștia sunt la fel. Conform informațiilor oferite de cei care surprind cele mai frumoase amintiri prin lentila aparatului de fotografiat, prețul unei ședințe foto pornește de la 900 de lei și poate ajunge chiar și la 2.000 de lei. „Prețul este stabilit în funcție de cerințele clientului, de numărul de fotografii care este predat clientului. La noi, prețul unei ședințe foto începe de la 900 de lei, în studioul nostru. Le oferim clienților aproximativ 40-50 de poze, care sunt editate și predate în maximum cinci zile lucrătoare. Cei care doresc mai multe fotografii vor plăti un preț mai mare. Totodată, avem clienți care optează pentru album foto personalizat, album care are copertă de piele, ideal pentru un cadou. Avem și multe familii care primesc cadou de la cei dragi astfel de ședințe foto. Deci, nu se programează ei pentru o ședință foto, ci rudele, prietenii, le oferă acest cadou. Este o idee inedită, un cadou care rămâne și peste ani, un moment de care să îți amintești cu plăcere”, a mai precizat fotograful ieșean. Cristian ANDREI