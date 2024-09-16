Primăria, furioasă pe firmele de utilități

Autoritățile locale sunt nemulțumite de modul în care firmele de utilități respectă termenele prevăzute în contract privind finalizarea la timp a lucrărilor executate pe domeniul public, lucru care întârzie foarte mult recepționarea la timp a investițiilor demarate de către municipalitate. În plus, susțin reprezentanții Primăriei, de cele mai multe ori, firmele dau dovadă de nepăsare atunci când, potrivit legii, sunt obligate să aducă amplasamentul pe care au fost executate lucrările la starea lui inițială de dinainte de intervenție.

Astfel, potrivit unui raport întocmit de DelGaz SA și făcut public de autoritățile locale, în perioada aprilie–august 2024, compania a făcut nu mai puțin de 680 de săpături pe raza municipiului Iași pentru a remedia o serie de defecțiuni apărute sau suspectate în rețelele îngropate. Potrivit reprezentanților Primăriei, este vorba despre intervenții la rețele vechi, unele dintre acestea de peste 50 de ani. „Din cele 680 de săpături, defecțiuni au fost confirmate în 611 cazuri (90% din total), iar în 67 de situații nu au fost confirmate. De asemenea, din cele 680 de săpături, doar 434 de amplasamente (64% din total) au fost aduse până în prezent la starea inițială de către compania de utilități, așa cum are obligația legală, 171 (25%) au fost refăcute înainte de frezare, iar 75 (11%) au fost astupate și sunt în monitorizare”, susțin reprezentanții municipalității.

Aceștia precizează că cele mai multe săpături au fost făcute în Păcurari (100), Sărărie (81), Silvestru (38), Canta (38), Toma Cozma (35) și Nicolina (30).

În aceste condiții, la nivelul Primăriei Municipiului Iași (PMI) a fost format un grup de lucru care are ca scop implementarea și monorizarea atentă a respectării graficelor de execuție a lucrărilor la rețele de utilități executate pe domeniul public, efectuarea de controale și dispunerea măsurilor legale împotriva firmelor de utilități care nu respectă prevederile dispoziției privind „desfășurarea activității de emitere a graficelor de execuție a lucrărilor de modernizare/reabilitare/înlocuire a rețelelor de utilități subterane și supraterane executate pe domeniul public” semnată de primarul Miha Chirica.

Un grup de lucru similar, cu atribuții de verificare și control ale șantierelor, a fost constituit și în cadrul Poliției Locale.

Printre alte măsuri, reprezentanții acestei instituâii au primit dispoziție să urmărească modalitatea de desfășurare a lucrărilor de intervenții/ remediere a avariilor apărute la rețelele de utilități subterane/aeriene și modalitatea de refacere a domeniului public afectat de aceste lucrări și să aplice sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare în cazul constatării nerespectării de către executanți/beneficiari a reglementărilor privind refacerea amplasamentului. Edi MACRI