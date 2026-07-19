Admiterea la facultate nu se termină odată cu afișarea rezultatelor. Pentru familiile care trimit un copil la studii în Iași, adevăratul calcul începe cu taxa de înscriere și continuă cu înmatricularea, cazarea, garanția cerută de proprietar, transportul, mâncarea și materialele necesare la cursuri.

Un calcul pentru zece luni de studiu arată că primul an de facultate poate costa între aproximativ 16.600 de lei, în varianta căminului și a unui buget atent controlat, și aproape 39.000 de lei, dacă studentul locuiește singur într-o garsonieră.

Estimarea nu include ieșirile în oraș, călătoriile spre localitatea de domiciliu, hainele, serviciile medicale, vacanțele sau achiziția unui laptop performant. Pentru studenții admiși pe locuri cu taxă, la aceste sume se adaugă și taxa anuală de școlarizare.

Înscrierea și confirmarea locului costă între 300 și 700 de lei

Prima cheltuială apare înainte ca viitorul student să știe sigur dacă a fost admis. Taxa diferă în funcție de universitate și facultate.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, taxa de înscriere este, la numeroase facultăți, de 400 de lei, deși există și programe cu alte tarife. Candidații admiși pe locurile finanțate de la buget achită apoi o taxă de înmatriculare de 100 de lei. Pentru locurile cu taxă, confirmarea presupune plata a cel puțin 30% din taxa de școlarizare aferentă primului semestru.

La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, un dosar pentru mai multe facultăți costă 200 de lei, în timp ce înscrierea la Automatică și Calculatoare sau Arhitectură costă 400 de lei.

La UMF Iași, taxa de înscriere din 2026 ajunge la 500 de lei pentru Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, la 350 de lei pentru Asistență Medicală Generală și Bioinginerie, iar pentru alte programe este de 300 de lei. Taxa de înmatriculare este de 200 de lei.

Astfel, numai înscrierea și confirmarea locului pot scoate din bugetul familiei între 300 și 700 de lei. Suma crește dacă un candidat depune dosare la mai multe universități sau facultăți.

Căminul costă între 1.500 și 5.000 de lei pentru zece luni

Cea mai ieftină variantă rămâne căminul studențesc, însă obținerea unui loc depinde de numărul disponibil de camere, media de admitere și criteriile stabilite de fiecare universitate.

Pentru anul universitar 2026–2027, tarifele orientative anunțate de facultățile UAIC sunt de aproximativ 150–300 de lei pe lună în căminele obișnuite și de 325–500 de lei pe lună în căminele modernizate.

Pentru zece luni universitare, cazarea poate costa:

1.500 de lei , la un tarif de 150 de lei pe lună;

, la un tarif de 150 de lei pe lună; 3.000 de lei , la un tarif mediu de 300 de lei;

, la un tarif mediu de 300 de lei; 5.000 de lei, într-un cămin modernizat de 500 de lei pe lună.

Avantajul căminului este că tariful include, de regulă, cea mai mare parte a utilităților. Dezavantajul este că nu toți studenții care solicită cazare primesc automat un loc.

O cameră închiriată poate ajunge la 1.100 de lei lunar

Pentru cei care nu prind cămin, următoarea variantă este închirierea unei camere într-un apartament împărțit cu alți studenți.

Ofertele publicate în vara anului 2026 pornesc de la aproximativ 750 de lei pentru o cameră, în timp ce o cameră individuală într-un cămin privat, cu baie proprie și spații comune, poate costa în jur de 1.100 de lei pe lună, fără utilități.

La o chirie de 1.000 de lei pe lună, studentul va plăti aproximativ 10.000 de lei pentru zece luni. Cu o garanție de 1.000 de lei și utilități medii de 250 de lei lunar, costul total al locuirii urcă la aproximativ 13.500 de lei.

Factura poate fi mai mare iarna, în apartamentele slab izolate sau în locuințele în care încălzirea se plătește separat.

Garsoniera adaugă peste 20.000 de lei la buget

Un student care dorește să locuiască singur va suporta cea mai mare cheltuială.

În iulie 2026, prețul mediu solicitat pentru o garsonieră în Iași este de aproximativ 320 de euro pe lună. Pentru calcul, la un curs rotunjit de 5 lei pentru un euro, chiria ajunge la circa 1.600 de lei lunar.

Pentru zece luni, rezultă:

chirie: 16.000 de lei ;

; garanție: aproximativ 1.600 de lei ;

; utilități, la o medie de 350 de lei lunar: 3.500 de lei.

Costul total al locuirii ajunge astfel la aproximativ 21.100 de lei, fără comisionul unei agenții imobiliare. În cazul unui contract încheiat pentru 12 luni, chiria și utilitățile pot depăși 24.000 de lei.

Mâncarea consumă cel puțin 1.200 de lei pe lună

Mâncarea reprezintă a doua mare cheltuială după cazare. Cantinele universitare pot reduce factura, dar nu acoperă toate mesele unei zile și nu funcționează permanent în weekend.

La bufetul UMF Iași, un meniu format din felul întâi și felul al doilea costă aproximativ 27 de lei. Universitățile din Iași au cantine deschise în timpul săptămânii, cu programe adaptate studenților.

Un prânz de 27 de lei, cumpărat în 22 de zile pe lună, costă aproape 600 de lei. După adăugarea micului dejun, cinei, alimentelor cumpărate pentru acasă, apei, cafelei și gustărilor, un buget realist pornește de la:

1.200 de lei lunar , dacă studentul gătește frecvent;

, dacă studentul gătește frecvent; 1.400–1.600 de lei lunar , dacă alternează cantina cu mâncare cumpărată;

, dacă alternează cantina cu mâncare cumpărată; peste 2.000 de lei lunar, dacă folosește frecvent restaurantele și serviciile de livrare.

Pentru calculul primului an am folosit o sumă cuprinsă între 12.000 și 15.000 de lei pentru zece luni.

Abonamentul CTP costă 130 de lei, dar poate fi decontat

Abonamentul urban CTP Iași, valabil 30 de zile, costă 130 de lei. Studenții eligibili cumpără abonamentul la preț întreg și solicită ulterior decontarea a 90% din valoare prin universitate.

După decontare, costul efectiv este de aproximativ 13 lei pe lună, respectiv 130 de lei pentru zece luni. Familia trebuie însă să asigure inițial suma integrală de 1.300 de lei, deoarece rambursarea nu se face întotdeauna imediat.

Studenții care nu depun documentele la termen sau nu îndeplinesc condițiile de decontare pot rămâne cu întreaga cheltuială.

Cărțile și materialele mai adaugă între 1.000 și 2.000 de lei

Costul materialelor diferă puternic de la o facultate la alta. Un student de la Litere, Istorie sau Economie poate avea nevoie în principal de cărți, cursuri tipărite, rechizite și acces la platforme digitale.

La Arhitectură, Arte, Medicină, Medicină Dentară sau facultățile tehnice pot apărea cheltuieli pentru instrumente, echipamente de protecție, planșe, materiale pentru machete, halate, atlase sau aplicații software.

Pentru un buget general pot fi rezervate:

1.000 de lei pentru o facultate cu necesar redus de materiale;

pentru o facultate cu necesar redus de materiale; 1.500–2.000 de lei pentru un necesar mediu;

pentru un necesar mediu; peste 3.000 de lei la specializările care presupun instrumente și consumabile.

Achiziția unui laptop nou nu este inclusă. Un astfel de produs poate majora bugetul inițial cu alte câteva mii de lei.

Student la cămin: aproximativ 16.630 de lei

Un student admis la buget, care locuiește într-un cămin de 300 de lei lunar și își controlează atent cheltuielile, ar putea avea următorul buget:

înscriere și confirmare: 500 de lei;

cămin pentru zece luni: 3.000 de lei;

mâncare: 12.000 de lei;

transport după decontare: 130 de lei;

cărți și materiale: 1.000 de lei.

Total estimat: 16.630 de lei.

Suma înseamnă aproximativ 1.660 de lei pe lună, fără cheltuieli de divertisment, călătorii acasă sau cumpărarea unui laptop.

Student cu o cameră închiriată: aproximativ 29.630 de lei

Pentru o cameră într-un apartament împărțit cu alți colegi, calculul urcă astfel:

înscriere și confirmare: 500 de lei;

chirie pentru zece luni: 10.000 de lei;

garanție și utilități: 3.500 de lei;

mâncare: 14.000 de lei;

transport după decontare: 130 de lei;

materiale: 1.500 de lei.

Total estimat: 29.630 de lei.

Bugetul se apropie de 3.000 de lei lunar și poate crește în lunile de iarnă.

Student singur în garsonieră: aproximativ 38.530 de lei

Varianta unei garsoniere închiriate individual produce cea mai mare factură:

înscriere și confirmare: 500 de lei;

chirie pentru zece luni: 16.000 de lei;

garanție: 1.600 de lei;

utilități: 3.500 de lei;

mâncare: 15.000 de lei;

transport după decontare: 130 de lei;

materiale: 1.800 de lei.

Total estimat: 38.530 de lei.

Este o sumă comparabilă cu prețul unei mașini second-hand și nu include taxa de școlarizare, vacanțele sau cheltuielile neprevăzute.

Locul cu taxă mai adaugă cel puțin 4.500 de lei

Calculele de mai sus sunt realizate pentru un student admis pe un loc finanțat de la buget.

La TUIASI, taxa anuală de școlarizare pentru programele de licență este de 4.500 de lei. La FEAA–UAIC, taxa pentru anul universitar 2026–2027 este tot de 4.500 de lei, iar la Facultatea de Psihologie taxa pentru anul I ajunge la 4.800 de lei.

În aceste condiții, primul an poate ajunge la:

peste 21.000 de lei , pentru un student la taxă care stă în cămin;

, pentru un student la taxă care stă în cămin; aproximativ 34.000 de lei , pentru o cameră închiriată;

, pentru o cameră închiriată; peste 43.000 de lei, pentru o garsonieră individuală.

Pentru multe familii, admiterea la facultate înseamnă, în realitate, asumarea unei cheltuieli apropiate de venitul pe un an al unui angajat plătit cu salariul minim. Diferența dintre un loc în cămin și o garsonieră poate depăși 20.000 de lei într-un singur an universitar.