Programul complet al Sărbătorilor Iașului 2026

* concert de excepție cu Richard Clayderman, Julien Dassin și Gheorghe Zamfir în Piața Palatului Culturii!

​Bucuria credinței și spectacolul marilor întâlniri culturale se reunesc la cea de-a XXXV-a ediție a Sărbătorilor Iașului (8 – 16 octombrie 2026)!

​Pe lângă pelerinajul sfânt organizat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei — unde credincioșii se vor putea închina la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria —, municipalitatea a pregătit un program dens de evenimente tradiționale, sociale și artistice.

​REPERE RELIGIOASE IMPORTANTE

​Joi, 8 octombrie

* ora 06:30: Procesiunea de scoatere a Sfintelor Moaște și depunerea pe baldachinul din fața Catedralei Mitropolitane.

​Duminică, 11 octombrie

* ora 08:00: Sfințirea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din cartierul Galata.

​* ora 19:00: Procesiunea solemnă „Calea Sfinților”.

Miercuri, 14 octombrie

* ora 09:00: Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt.

​TÂRGURI ȘI ACȚIUNI PENTRU PELERINI (10 – 15 octombrie)

​* Târgul de Toamnă: Pietonalul Ștefan cel Mare și zonele adiacente.

​* Târgul de Blănuri: Esplanada Costache Negri și Esplanada Hala Centrală.

​* Sărbătoarea Vinului: Esplanada Hala Centrală.

​* Parcul de Distracții: Ștrandul Municipal.

​* Ceaiul Pelerinilor (8–14 octombrie) și Masa Pelerinilor (Miercuri, 14 octombrie, după Sfânta Liturghie).

* Seara Valorilor: Miercuri, 14 octombrie, ora 17:00, la Palatul Roznovanu.

​SPECTACOLUL EXTRAORDINAR DE ÎNCHEIERE - VINERI, 16 OCTOMBRIE (ORA 18:00)

​Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași vă invită în Piața Palatului Culturii la un show grandios care va închide simbolic ediția din acest an! Pe scenă vor urca artiști de talie internațională și națională: Richard Clayderman, Julien Dassin, Gheorghe Zamfir, Direcția 5, 3 Tenori ieșeni (Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu, Florin Guzgă), Corul Marii Uniri, Orchestra Metropolitană Iași (Dirijor: Alexandru Ilie).

​Evenimentul se va încheia, conform tradiției, cu un spectaculos foc de artificii!