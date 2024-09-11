Protestul taximetriștilor, varianta de toamnă

Taximetriștii ieșeni au protestat în faţa unei clădiri goale, dar au blocat circulaţia pe strada Anastasie Panu. La protest au venit aproximativ 200 de taximetrişti, unii dintre ei angajați la firma unui consilier judeţean.

Ieri, protestul taximetriştilor a blocat circulaţia pe strada Anastasie Panu. Aceștia şi-au oprit maşinile în faţa Prefecturii, în speranţa că le vor fi ascultate nemulţumirile. Numai că, de mai bine de o lună, clădirea este goală. Birourile Prefecturii au fost relocate, temporar, într-o clădire din zona Grădinari. Aici urmează să facă lucrări de reabilitare imobilul.

Din cauza protestului taximetriştilor, circulaţia vehiculelor a fost deviată, iar mijloacele de transport în comun au avut întârzieri sau au fost blocate în trafic, spre nemulţumirea călătorilor grăbiţi.

Taximetriştii se plâng încă o dată de concurenţa neloială făcută de firmele de ridesharing şi cer modificarea legislaţiei, deşi în ultimii doi ani au fost făcute mai multe demersuri în acest sens. „Avem două legi pentru aceeaşi activitate. Legea 38, care reglementează activitatea în domeniul taximetriei, impune foarte multe condiţii, în timp ce Legea 49, care se referă la firmele de ridesharing. Una dintre ele favorizează aşa numitul ridesharing. Cealaltă limitează şi restricţionează taximetria. Practic, este un mediu concurenţial neloial în care taximetria este suprimată de Legea 38, iar condiţiile de la Legea 49 sunt laxe, interpretabile şi le dă libertatea să facă ce doresc, începând de la evaziuni fiscale”, spune Daniel Vasilache, membru fondator al Asociaţiei de Monitorizare Taxi Iaşi.

Protestatarii au depus un memoriu pentru modificarea Legii 49. „Vrem condiţiile prevăzute pentru activitatea de taximetrie să fie valabile şi pentru firmele de ridesharing. Avem două legi pe aceeaşi activitate de transport persoane dar nu este o concurenţă loială. Demersurile au fost făcute de anul trecut. Au fost întâlniri la Guvern, ni s-a promis că o să vină ei în întâmpinarea noastră cu o ordonanţă de urgenţă care să corecteze Legea 49, şi să echilibreze lucrurile pentru a fi cât de cât egali. Doar promisiuni. Vom înmâna domnului prefect un proiect de modificare a Legii 49 şi aşteptăm răspunsul dumnealor”, a spus Daniel Vasilache.

În replică, autoritățile afirmă că potriivt prevederilor OUG nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, atribuțiile referitoare la autorizarea, efectuarea și controlul transportului în regim de închiriere (ride- sharing) sunt exercitate de Autoritatea Rutieră Română (ARR) și Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier. Tot potrivit legii, suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului, în cazul utilizării unui autoturism pentru transportul public de persoane fără ca acesta să deţină autorizaţie taxi sau, după caz, copie conformă se realizează prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare de către agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri. Laura RADU, Edi MACRI