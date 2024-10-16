Punct final în cazul tentativei de fraticid de la Zece Prăjini

Miercuri, 16 octombrie a.c., magistraţii de la Curtea de Apel Iaşi au pus punct final unui proces în care inculpaţii sunt tată şi fiu (Constantin - 40 de ani, Antonio - 16 ani), iar victima este o rudă de sânge de-a lor, Marin (55 de ani). Fratele lui Constantin, respectiv unchiul lui Antonio. Un epileptic, cu uşor retard mental, alcoolic cronic şi scandalagiu notoriu. A fost la un pas de moarte în seara de 7 august 2023, când Constantin şi Antonio au dat în el fără pic de milă. Cu coasa, respectiv cu parul. Scandalul fusese provocat, totuşi, de Marin...

Cei trei locuiesc în satul Zece Prăjini, comuna Dagâţa, sunt vecini, dar între cele două gospodării nu există niciun fel de gard. Pentru că, până în data menţionată, n-a existat niciun conflict serios între cei doi fraţi. Dimpotrivă, mezinul avea mereu grijă de Marin, îl mai ajuta cu treaba, ba chiar îi dădea de mâncare. Băutură, nu.

În ziua cu pricina, Marin fusese să muncească la cineva din sat, la ora 18.00 a terminat treaba, dar n-a venit direct acasă. S-a oprit la magazin, unde a ras 100 ml de ţuică, ceea ce i-a pus capac. Pentru că băuse la greu vin şi bere, încă din cursul dimineţii. La ieşirea din dugheană, era cleşte. N-a fost în stare să ajungă acasă din prima. A eşuat într-un şanţ, deşi mai avea de parcurs câţiva metri. Necăjit că nimeni nu vine să-l scoată de acolo, s-a pus pe răcnit, spunând ba că l-au bătut nişte tineri, în centrul satului, ba că vară-sa i-a furat nişte haine şi nişte pături. A strigat după soră-sa, să vină, să-l ridice din şanţ. Dar nimeni nu l-a băgat în seamă. Pentru moment. Până când a venit rândul lui Constantin să fie luat la spurcat.

Acesta s-a săpânit cu greu să nu iasă afară şi să-i dea peste gură, precum merita. Constantin se ştia cu musca pe căciulă, scăpase ca prin urechile acului de puşcărie. În două rânduri.

Tatăl a scăpat de două ori de gratii. Fiul, împătimit al paharului la numai 13 ani

Poreclit „Caştalo”, locuieşte în condiţii precare, într-un imobil pe care l-a construit singur şi nu se bucură de o imagine pozitivă în cadrul comunităţii, fiind cunoscut drept „o persoană violentă, manipulatoare şi necinstită, manifestări potenţate pe fondul consumul frecvent şi exagerat de alcool”. S-a despărţit de soţia sa în anul 2021, pe fondul unor pretinse episoade de infidelitate din partea acesteia, persoană alături de care convieţuise timp de 18 ani şi împreună cu care a conceput şapte copii, dintre care unul a fost dat în plasament şi apoi adoptat. Ceilalţi, în afară de Antonio, au rămas în grija fostei.

Deşi a crescut într-o sărăcie lucie, părăsit de părinţi şi adoptat de mic de către bunica maternă, Constantin a izbutit să absolve şcoala profesională, obţinând diplomă de lăcătuş mecanic. A lucrat câţiva ani în străinătate, a prins ceva cheag şi, în 2013, s-a întors în ţară. Până la divorţ, o biografie de-a dreptul banală, cenuşie, ca a multor români din mediul rural. După separarea de nevastă, a dat şi el în patima băuturii, a fost prins conducând fără permis şi sub influenţa alcoolului. Condamnare cu suspendare. În 2023, i-a trecut glonţul pe lângă ureche. În mare pană de bani, a comis o tâlhărie, dar şi de data asta a scăpat de gratii.

După divorţ, Antonio a preferat să rămână cu tatăl. La 13 ani, deja abandonase şcoala, prinsese gustul băuturii şi al ţigărilor, ducând ceea ce, pe vremuri, se chema un trai de parazit. N-a vrut cu niciun chip să revină la şcoală, s-a apucat de furtişaguri şi, în scurt timp, a ajuns printre bătăuşii de frunte ai satului. A demonstrat-o din plin în seara de 7 august 2023.

Fiul a fost mai iute de picior şi a lovit primul

Trecuseră aproape trei ore de când Marin din şanţ înjura fără oprire. Caştalo n-a mai răbdat. A ieşit din casă, a înşfăcat o coasă şi s-a dus ţintă spre fratele său. Fiul Antonio a fost mai iute de picior, a luat un par din lemn de corn, izbindu-şi cu el unchiul în ţeastă. Acesta a căzut ca secerat. Adolescentul a continuat să lovească, a ajuns şi Caştalo la marginea şanţului, dar n-a apucat să dea decât două lovituri, fără prea mare efect. Nu s-a ajuns la moarte de om, deoarece au intervenit fiul lui Marin şi iubita lui Antonio, care au oprit măcelul şi au sunat la 112.

Toată scena fusese filmată în alb-negru de camera de supraveghere a unui vecin, dar imaginile au fost foarte clare şi i-au ajutat mult pe anchetatori.

Învinuiţii au recunoscut faptele, dar asta nu i-a ajutat prea mult

Marin a ajuns la Iaşi, fiind internat în stare gravă şi diagnosticat cu „plăgi epicraniene, echimoză antebraţ drept, fracturi costale, pneumotorax cu atelectazie pulmonară, perforaţie intestinală punctiformă cu pneumoperitoneu, fractură cominutivă omoplat stâng”, toate acestea necesitând 35 zile de spitalizare.

Constantin şi Antonio au fost plasaţi în arestul preventiv pe tot timpul procesului ce li s-a deschis. Au fost inculpaţi pentru tentativă de omor asupra unui membru de familie. Învinuiţii au recunoscut faptele comise încă din faza de urmărire penală, cerând apoi judecarea în procedură simplificată. Sentinţa primei instanţe a fost pronunţată pe 27 mai a.c., fiind una neaşteptat de dură. Constantin, cinci ani de puşcărie. Antonio, un an şi opt luni în Centrul de Detenţie pentru Minori de la Tichileşti.

Evident, au atacat decizia celor de la Tribunalul Iaşi, amândoi condamnaţii solicitând reducerea pedepsei. Drept argumente, faptul că au fost provocaţi şi că, după deschiderea dosarului, au colaborat cu organele de urmărire penală. N-au avut noroc nici la Curtea de Apel, magistraţii de aici menţinând hotărârea primei instanţe. Sentinţa e definitivă. Marcel FLUERARU