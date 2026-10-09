Peste 6.000 de proiecte implementate de Quartz Matrix

* parteneriatul dintre compania românească Quartz Matrix și gigantul HP Inc. aduce o soluție tehnologică prin care firmele și instituțiile își pot monitoriza echipamentele, anticipa defecțiunile și controla cheltuielile IT

O platformă care poate identifica problemele calculatoarelor înainte ca acestea să se defecteze și care oferă companiilor o imagine permanentă asupra infrastructurii informatice a fost prezentată la Iași, în cadrul conferinței Digital & Sustenabil 2026. Soluția QASSET powered by WXP reunește tehnologia dezvoltată de Quartz Matrix cu instrumentele de monitorizare și analiză ale HP Inc., într-un context în care securitatea cibernetică devine o obligație tot mai importantă pentru organizațiile din România.

De la inventarul calculatoarelor la prevenirea defecțiunilor

Un calculator care se defectează într-o instituție publică, un server care nu mai funcționează într-o companie sau un echipament neactualizat care devine vulnerabil la atacuri cibernetice pot produce pierderi mult mai mari decât costul unei reparații. În organizațiile care administrează sute sau mii de dispozitive, evidența acestora și identificarea problemelor reprezintă o provocare permanentă.

Pornind de la această realitate, Quartz Matrix și HP Inc. au prezentat, pe 8 octombrie 2026, la Iași, platforma QASSET powered by WXP. Lansarea a avut loc în cadrul conferinței Digital & Sustenabil, organizată în perioada 8–9 octombrie, la Hotel Internațional. Evenimentul a reunit reprezentanți ai companiilor tehnologice, instituțiilor publice și mediului educațional.

Noua platformă conectează două sisteme complementare. QASSET, aplicația dezvoltată de Quartz Matrix, păstrează evidența echipamentelor, de la achiziție până la scoaterea din uz. HP Workforce Experience Platform monitorizează funcționarea dispozitivelor și analizează informațiile tehnice colectate de la acestea.

Rezultatul este un sistem prin care administratorii IT pot vedea nu doar unde se află un echipament și cine îl utilizează, ci și în ce stare funcționează, ce probleme a avut și când ar putea necesita o intervenție.

„Parteneriatul cu HP Inc. ne permite să combinăm expertiza Quartz Matrix în integrarea și dezvoltarea de soluții cu tehnologia HP. Pentru noi, important este ca această integrare să răspundă unei nevoi reale din piață: organizațiile au nevoie să își cunoască mai bine infrastructura, să reducă riscurile și să administreze mai eficient resursele IT. QASSET powered by WXP este un pas în această direcție”, a declarat Mihai Suchar, fondator și CEO Quartz Matrix.

Inteligența artificială poate semnala problemele înainte de apariția lor

Una dintre componentele importante ale integrării este analiza predictivă. Prin colectarea datelor despre performanța și starea dispozitivelor, sistemul poate identifica anumite semnale care preced o defecțiune.

În funcție de configurație și de serviciile utilizate, echipele IT pot primi alerte și pot programa intervențiile înainte ca problemele să întrerupă activitatea angajaților.

„Gestionarea eficientă a activelor IT este esențială pentru succesul unei companii. Influențează performanța financiară, disponibilitatea sistemelor, gestionarea riscurilor și respectarea reglementărilor UE. Totuși, menținerea unui nivel constant de calitate devine dificilă atunci când trebuie gestionat un număr mare de active. Integrarea QASSET cu Workforce Experience Platform de la HP permite gestionarea eficientă a activelor IT cu un efort operațional redus și aduce optimizări bazate pe inteligență artificială, necesare în peisajul IT actual, care se schimbă rapid”, a declarat Jonathan Gohstand, Director of Security, Technical Product Marketing în cadrul HP Inc.

Platforma poate contribui și la fundamentarea bugetelor IT. În loc să înlocuiască echipamentele exclusiv în funcție de vechime, organizațiile pot utiliza istoricul reparațiilor, garanțiile și datele de funcționare pentru a decide unde sunt necesare investiții.

Securitatea cibernetică, o obligație tot mai strictă în 2026

Lansarea are loc într-un moment în care companiile și instituțiile vizate de legislația NIS2 trebuie să acorde o atenție sporită gestionării riscurilor informatice.

În România, cadrul de aplicare a directivei europene a fost instituit prin OUG nr. 155/2024, aprobată și modificată prin Legea nr. 124/2025. Reglementările stabilesc obligații privind gestionarea riscurilor, securitatea rețelelor și raportarea incidentelor pentru entitățile care intră în domeniul lor de aplicare.

În acest context, identificarea dispozitivelor neactualizate, a aplicațiilor instalate și a configurațiilor vulnerabile devine importantă pentru prevenirea incidentelor.

În cadrul sesiunii „See it. Secure it. Own it — IT Asset Management end-to-end”, organizată la Iași, Jonathan Gohstand și Magdalena Olaru, Head of AI Business Development la Quartz Matrix, au explicat modul în care inventarierea echipamentelor poate fi conectată cu monitorizarea permanentă a acestora.

„Pentru noi, administrarea activelor IT nu începe și nu se termină cu un inventar. Important este să știm în permanență ce avem, în ce stare se află, unde există riscuri și ce putem face pentru a preveni problemele. Prin QASSET și integrarea cu HP WXP, aducem aceste informații într-un model de lucru mai conectat și mai ușor de folosit pentru echipele IT”, a explicat Magdalena Olaru.

Soluția poate sprijini pregătirea auditurilor și evaluarea riscurilor, însă utilizarea ei nu echivalează automat cu respectarea tuturor obligațiilor NIS2.

Peste 6.000 de proiecte implementate de Quartz Matrix

Quartz Matrix are o experiență de peste 30 de ani pe piața tehnologiei și declară peste 6.000 de proiecte implementate. Compania activează în domenii precum infrastructura IT, securitatea cibernetică, soluțiile cloud, Internet of Things, eficiența energetică și educația digitală.

Parteneriatul cu HP Inc., companie cu operațiuni în peste 170 de țări, oferă proiectului o componentă tehnologică internațională și creează posibilitatea utilizării unei soluții integrate de către organizații din mediul privat și public.

Pentru piața IT din Iași, lansarea evidențiază o direcție de dezvoltare diferită de furnizarea tradițională de echipamente și servicii tehnice: construirea unor sisteme care valorifică datele, automatizarea și inteligența artificială pentru administrarea infrastructurii digitale.

Dan DIMA