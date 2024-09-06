Recoltă explozivă. În sfecla de zahăr dusă la procesare la o fabrică din Neamț era și o bombă

Un angajat al unei firme din Roman a sunat la 112 după ce a găsit o bomba de aruncător, de calibru 82 milimetri, în sfecla de zahăr adusă pentru procesare. Potrivit Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, muniţia rămasă neexplodată provine din Al Doilea Război Mondial.

Incidentul a avut loc, astăzi, la fabrică de zahăr din Roman, acolo unde sunt aduse spre procesare recoltele de sfeclă de zahăr provenite din regiunea nord-est. În timpul procesului de selecție, un angajat a descoperit o bombă şi a sunat imediat la 112.

La faţa locului a ajuns o echipă pirotehnică care a identificat muniţia ca fiind o bomba de aruncător, de calibru 82 milimetri, rămasă neexplodată din Al Doilea Război Mondial.

Echipa pirotehnică a verificat zona unde a fost descoperită muniţia şi nu a mai descoperit alte elemente. Muniţia găsită provine din Al Doilea Război Mondial şi a fost depozitată de către pirotehniști în condiţii de siguranță, pentru a fi distrusă ulterior", a transmis ISU Neamţ.

Potrivit angajaților, astfel de descoperiri nu sunt neobișnuite. Tocmai de aceea fiecare lot de sfeclă de zahăr, adus pentru procesare este inspectat cu ajutorul unor aparate speciale.