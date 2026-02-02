Reprezentanţi ai societăţii civile au pichetat Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi

* aceștia cer ca procedurile de numire a şefilor marilor Parchete să fie transparente şi să garanteze competiţia reală între candidaţi * ei şi-au arătat susţinerea faţă de „toţi procurorii oneşti şi curajoşi din ţară” și îi îndeamnă pe oamenii legii să îşi depună candidatura până pe 9 februarie pentru conducerea marilor Parchete

Daniela Mitrofan, preşedinte Reset Iaşi spune că o procedură de selecţie cu participare redusă sau cu un candidat unic, aşa cum am văzut recent la Înalta Curte, este profund nedemocratică şi ineficientă. „Pe 9 februarie este ultima zi în care magistraţii pot depune candidatura pentru şefia Parchetelor. Suntem aici în solidaritate cu magistraţii oneşti, integri. Am văzut în ultimii ani o luptă acerbă împotriva corupţiei. Avem corupţie dar nu mai avem corupţi. E important ca cetăţenii să îşi facă vocea auzită”, a spus Daniela Mitrofan.

Pichetarea s-a dorit a fi o întâlnire civică liniştită. Nu au lipsit însă pancartele cu mesaje. „Fără o competiţie reală, vom pierde alţi ani în combaterea ma„rii corupţii, totul în detrimentul nostru, al tuturor. Cerem actualelor conduceri ale parchetelor să înceteze orice formă de presiune sau intimidare la adresa potenţialilor contracandidaţi. Totodată, solicităm Preşedintelui României să insiste in direcţia unei competiţii reale cu mai mulţi candidaţi, singura cale prin care se poate asigura competenţă, integritate şi independenţă reală”, spun cei care s-au adunat luni în faţa Parchetului din Iaşi. Laura RADU