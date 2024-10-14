Reverența administrației locale pentru promotorii valorilor Iașului

Un moment special al serii a fost acordarea distincției pentru Excelență în Cultură, care a onorat proiectul artistic 3 Tenori Ieșeni, format din Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă, recunoscuți pentru dăruirea și profesionalismul lor în promovarea artei lirice. Pe scena educației, premiul pentru Excelență în Educație a fost acordat profesorului Cătălin Budeanu de la Colegiul „Emil Racoviță”, pentru rezultatele excepționale obținute la Balcaniada de matematică, și Mirelei Țibu, coordonator al echipelor Peppers și CyLIIS ale Liceului de Informatică „Grigore Moisil”, pentru realizările internaționale.

De asemenea, Claudia Filareta Cărăușu, coordonator al Clubului de Robotică CaroLLiiS, a fost premiată pentru succesele internaționale, iar Ruxandra Rață-Bucevschi, director al Twinkle Star, a fost recunoscută pentru performanțele obținute pe plan național.

În sport, Vlad Ungureanu, președintele programului național Șah în școală, a fost premiat pentru organizarea celui mai mare concurs de șah din Europa, Iași 2024. În același domeniu, Lucian-Constantin Popa a fost distins pentru contribuția sa la promovarea internațională a Iașului, iar surorile Iulia și Delia Zanoschi au primit recunoașterea pentru promovarea orașului prin sporturi de înălțime.

Implicarea civică a fost, de asemenea, un element important al serii. Organizația Salvați Copiii Iași, prin președinta sa, Ioana Atasiei, a fost premiată pentru numeroasele proiecte și inițiative dedicate copiilor din regiune. Distincția Elite din Diaspora Română a fost acordată Ionelei van Rees-Zota, director al Centrului Cultural Româno-Moldo-German Dumitru Dan Prunariu din Nürnberg, pentru promovarea valorilor și tradițiilor românești peste hotare.

În domeniul afacerilor, compania Fermador și directorul său, Cătălin Mihalache, au fost onorați pentru excelența în afaceri, iar cercetătorul științific dr. Alina Botezat a primit Premiul Pogor pentru contribuțiile sale remarcabile în cercetare. Irina Păcurariu a fost distinsă cu Premiul Vanda Condurache pentru excelență în jurnalism, iar revista Rezervistul, prin col. (r) Grigore Radoslavescu, a fost premiată pentru jurnalism militar.

De asemenea, Vasile Ilegitim, director al ziarului Evenimentul, a fost recunoscut pentru continuitatea și profesionalismul în presa ieșeană și regională, cu ocazia împlinirii a 10.000 de ediții ale cotidianului.

Medalia Pro Amicitia - Pro Fidelitate a fost acordată Cristinei Popescu, director general Romfilatelia, pentru realizările sale deosebite.

Au fost acordate și Diplome de Excelență Spitalului Clinic „Doctor C.I. Parhon Iași”, pentru rezultatele remarcabile în domeniul medical, premiul fiind ridicat de Sergiu Bogdan Cojocaru, și Liceului „Dimitrie Cantemir”, pentru promovarea educației ieșene la nivel național, diploma fiind ridicată de prof. dr. Anca Dimitriu.

În același cadru a fost conferit și Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași mai multor personalități marcante: prof. univ. dr. Gerard Jităreanu, rector al Universității de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași, prof. univ. dr. Adrian Constantin Covic, prof. univ. dr. Cristian Lupașcu, prof. univ. dr. Dan Vasile Mârțu, dirijorului Marinică Botea și designerului vestimentar Irina Schrotter.

Seara Valorilor 2024 a celebrat, astfel, excelența și dedicarea acestor oameni de valoare care contribuie semnificativ la creșterea și dezvoltarea Iașului pe multiple planuri.

Maura ANGHEL, Radu MARIN