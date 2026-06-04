Revolta bugetarilor se extinde. Angajații Casei de Pensii din Iași, în stradă

În timp ce la vârful puterii se discută despre indemnizaţii mai mari pentru parlamentari şi alte privilegii pentru demnitari, în instituţiile publice din teritoriu fierbe revolta. Proiectul noii Legi a salarizării unitare, prezentat de Guvern drept o reformă menită să aducă echitate în sistemul public, a reuşit deocamdată să producă exact efectul invers: proteste spontane, acuzaţii de discriminare şi ameninţări cu blocarea unor servicii esenţiale.

În loc să aducă unitate, noua Lege a salarizării pare să fi reuşit performanţa de a uni împotriva sa categorii profesionale care până acum protestau separat. Iar dacă Guvernul nu va reuşi să explice de ce pentru unii există bani, iar pentru alţii doar promisiuni, revolta din instituţiile publice ar putea deveni una dintre cele mai serioase provocări sociale ale acestui an.

La Iaşi, angajaţii Casei Judeţene de Pensii au ieşit în stradă, reclamând diferenţele uriaşe dintre salariile lor şi cele ale unor instituţii similare din administraţia publică. Oamenii spun că, deşi gestionează dosarele şi problemele a zeci de mii de pensionari, sunt trataţi ca funcţionari de mâna a doua. „Considerăm că această lege ar trebui să fie unitară, să fim şi noi aliniaţi cu toate celelalte instituţii din teritoriu. În prezent sunt discrepanţe foarte mari între salariaţii noştri şi salariaţii altor instituţii precum ANAF, Prefectura, Direcţia de Sănătate Publică sau Casa de Sănătate”, a declarat Isabela Grigorovschi, purtătorul de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii Iaşi.

Sindicaliştii susţin că volumul de muncă este uriaş, mai ales în contextul modificărilor repetate ale legislaţiei şi al proceselor de recalculare a pensiilor. În faţa ghişeelor ajung zilnic persoane vârstnice care au nevoie nu doar de documente, ci şi de îndrumare şi sprijin. „Lucrăm cu persoane care au nevoie de sprijin şi asistenţă. Ne referim la pensionarii care au anumite nevoi. Ne străduim să facem recalculările, să îi ajutăm să scrie toate cererile de pensie. Este o muncă enormă. Ne dorim doar să fie apreciată la adevărata ei valoare”, a spus Isabela Grigorovschi,

Nemulţumirile nu se opresc însă la Casa de Pensii. Pentru a treia zi consecutiv, activitatea a fost perturbată şi la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, unde angajaţii au declanşat ceea ce liderii sindicali numesc „revolta pentru demnitate”. „E o formă de protest pe care noi o numim revolta pentru demnitate. Parte dintre colegii noştri nu s-au prezentat la servici, iar o parte dintre cei care s-au prezentat nu îşi desfăşoară activitatea. Revendicările, ca şi în zilele anterioare, sunt legate de legea salarizării. Pe grila de salarizare propusă de guvern, noi, ca aparat al Ministerului de Finanţe, suntem undeva la 2,12 coeficient, pe o scară de 1 la 8, ceea ce este umilitor”, a spus Dumitru Ceapoi, liderul sindicaliştilor de la Finanţele ieşene.

Mesajul transmis de protestatari este simplu: statul cere performanţă, colectare mai bună a taxelor, servicii publice eficiente şi relaţii civilizate cu cetăţenii, dar îi plasează pe mulţi dintre propriii angajaţi la coada grilei de salarizare.

Paradoxul este cu atât mai greu de explicat cu cât, în timp ce funcţionarii din teritoriu primesc promisiuni despre „disciplină bugetară” şi „restrângeri de cheltuieli”, în Parlament apar periodic iniţiative care vizează majorarea indemnizaţiilor, a sumelor forfetare sau a altor beneficii pentru aleşi. Cu alte cuvinte, austeritatea pare să fie recomandată celor care muncesc la ghişeu, nu celor care votează legile.

Valul de nemulţumire riscă să se transforme într-o criză naţională. Federaţia Sindicală „Ambulanţa” a anunţat deja pregătirea celui mai amplu protest din istoria serviciilor publice de ambulanţă, nemulţumită de aceeaşi lege a salarizării. Dacă proiectul va rămâne în forma actuală, lista instituţiilor aflate în protest este aşteptată să crească de la o zi la alta. Laura RADU