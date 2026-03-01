Revoltă civică la Iași: orașul se ridică împotriva industriei care a invadat cartierele

O recentă decizie guvernamentală a aprins un adevărat val de reacții la Iași, iar orașul pare pregătit pentru una dintre cele mai dure confruntări sociale din ultimii ani: lupta pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc din comunitate. Odată cu adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2026, puterea a coborât direct în mâinile administrațiilor locale, iar consiliile locale pot decide acum, fără echivoc, dacă păcănelele mai au sau nu loc în orașele României.

La Iași, scânteia a fost aprinsă de primarul Mihai Chirica, care a anunțat public că ia în calcul interzicerea totală a acestor activități pe raza municipiului. Declarația a declanșat un efect de domino: societatea civilă, organizații locale și cetățeni obișnuiți au început să se mobilizeze într-un ritm rar întâlnit.

Ultima voce care a intrat puternic în scenă este Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă”, care a lansat petiția „Iașul spune NU păcănelelor”, un apel direct către comunitate pentru limitarea drastică sau chiar eliminarea jocurilor de noroc din toate localitățile județului. În doar câteva ore, documentul a adunat deja peste o sută de semnături — un semnal clar că tema atinge o rană socială profundă.

Mesajul activiștilor este tranșant: autoritățile trebuie să aleagă între profitul industriei și protejarea comunității. Statisticile invocate sunt alarmante — tot mai mulți adolescenți ajung în contact cu jocurile de noroc înainte de a împlini 14 ani, iar în cartierele vulnerabile efectele sunt devastatoare. Nu doar dependenții sunt afectați, spun inițiatorii, ci familii întregi, destabilizate financiar și emoțional.

În multe zone ale orașului, sălile de jocuri au devenit aproape omniprezente, lipite de magazine, stații de transport sau chiar lângă blocuri de locuințe. Pentru unii ieșeni, ele simbolizează degradarea spațiului public; pentru alții, o industrie legală care oferă locuri de muncă și venituri la buget. Tocmai această ruptură transformă dezbaterea într-una explozivă.

Grupul „În Stradă”, apărut după protestele civice din decembrie 2025, încearcă acum să transforme nemulțumirea difuză într-o presiune concretă asupra decidenților locali. Membrii săi spun că momentul este unul istoric: pentru prima dată, comunitatea poate decide direct dacă acceptă sau respinge fenomenul.

În culisele administrației locale se anunță deja discuții tensionate. Consilierii vor trebui să stabilească reguli clare, criterii și limite, iar votul final ar putea redesena complet peisajul economic și social al orașului.

Până atunci, dezbaterile se succed, iar miza nu mai este doar existența unor săli de jocuri, ci direcția morală și socială în care vrea să meargă comunitatea ieșeană. Carmen DEACONU