Revoltă la graniță! Vameșii opresc lucrul

Angajații din sistemul vamal declanșează miercuri o grevă de avertisment, între orele 12:00 și 14:00, într-un protest care riscă să provoace întârzieri și blocaje în mai multe puncte de frontieră din țară. Nemulțumirile acumulate de ani de zile au ajuns la punctul de explozie, iar sindicaliștii spun că răbdarea personalului vamal s-a epuizat.

Potrivit reprezentanților Sindicatului Național Meridian, conflictul de muncă a fost generat de refuzul autorităților de a soluționa problemele reclamate de angajați și de lipsa unui dialog real cu instituțiile responsabile. Vameșii susțin că drepturile lor profesionale și salariale sunt ignorate, iar condițiile în care își desfășoară activitatea au devenit tot mai dificile.

Una dintre principalele revendicări vizează neîncheierea acordului colectiv de muncă, situație care, potrivit sindicaliștilor, a blocat accesul la fonduri destinate îmbunătățirii condițiilor de lucru, sănătății și securității în muncă, dar și perfecționării profesionale a personalului.

Angajații din vamă reclamă și faptul că noua lege a salarizării ignoră o serie de drepturi considerate esențiale pentru această categorie profesională. Sunt invocate lipsa unor compensații pentru personalul care lucrează în punctele de frontieră, neacordarea unor drepturi pentru cei care au în grijă câini de serviciu, precum și absența unor sporuri pentru activitatea desfășurată în condiții speciale.

Sindicaliștii atrag atenția și asupra faptului că munca prestată în weekend sau în zilele de sărbătoare legală nu este recompensată corespunzător, în timp ce personalul care operează echipamente de control cu radiații nu beneficiază de sporurile pe care le consideră justificate.

Atmosfera din sistem este una extrem de tensionată, iar reprezentanții angajaților avertizează că efectele se răsfrâng nu doar asupra personalului, ci și asupra cetățenilor și firmelor care depind de serviciile vamale. Potrivit acestora, lipsa investițiilor și a măsurilor de sprijin afectează eficiența activității și capacitatea instituției de a răspunde cerințelor tot mai mari. Andrei TURCU