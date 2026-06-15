Rocanotherworld 2026: trei zile de muzică, artă și experiențe alternative, la Bârnova

* pe scena principală vor urca nume importante ale muzicii românești și din Republica Moldova, printre care Alternosfera, Irina Rimes, Robin and the Backstabbers, Taxi și om la lună

Festivalul Rocanotherworld revine între 19 și 21 iunie 2026 la Gramma Wines, în Bârnova, cu o ediție care promite să transforme din nou Iașul într-un punct de atracție pentru iubitorii de muzică alternativă, artă și experiențe culturale neconvenționale.

Organizatorii au anunțat programul complet al celor trei scene, iar line-up-ul reunește atât artiști consacrați, cât și proiecte emergente care și-au câștigat locul pe una dintre cele mai apreciate platforme culturale din România.

Alternosfera, Irina Rimes și Robin and the Backstabbers, printre capetele de afiș

Pe scena principală vor urca nume importante ale muzicii românești și din Republica Moldova, printre care Alternosfera, Irina Rimes, Robin and the Backstabbers, Taxi și om la lună.

Vineri, 19 iunie, publicul va putea asculta Adam's Nest, Nuanțe, COJO și om la lună. Sâmbătă, 20 iunie, atmosfera va fi întreținută de Helda, A-C Leonte, HVNDS și Irina Rimes. Duminică, 21 iunie, festivalul se va încheia cu Vlad Corb, Taxi, Robin and the Backstabbers și Alternosfera.

Una dintre atracțiile ediției va fi proiectul semnat de A-C Leonte, Alex Arcuș și Andrei Cozlac, născut în cadrul unei rezidențe artistice desfășurate în bisericile fortificate din Transilvania. Conceptul îmbină jazz contemporan, ambient, world music, live electronics și video mapping într-o experiență multisenzorială care explorează relația dintre spațiu, memorie și natură.

„Be Different” – scena dedicată noii generații de artiști

O noutate importantă a ediției 2026 este scena „Be Different”, creată pentru artiștii aflați la început de drum și pentru proiectele dezvoltate în cadrul programului ROCA CAMP.

Pe această scenă vor evolua Mădălina, L'Encore, Fier Vechi, Bob Ramanka, Liquid Wednesday și Mizantrop, trupe și artiști care aduc influențe din alternative rock, metal modern, indie, trip-hop și spoken word.

În fiecare seară, programul va continua cu conceptul Emo Reunion, un eveniment dedicat nostalgiei muzicale și comunității fanilor rockului alternativ.

Be Curious Stage va găzdui sesiuni de silent disco susținute de DJ-ii Amivers, Alien și Donisan, care vor mixa house, techno și sonorități underground pentru participanții care vor să prelungească experiența festivalului după încheierea concertelor.

Organizatorii au introdus în acest an bilete de grup pentru fiecare zi de festival, disponibile atât în varianta standard, cât și la preț redus pentru elevi și studenți. Copiii cu vârsta de până la 12 ani beneficiază de acces gratuit, dacă sunt însoțiți de un adult.

Lansat în 2016 în memoria lui Ioan Dan Niculescu, Rocanotherworld a devenit în ultimul deceniu un reper al vieții culturale ieșene, reunind muzică, artă, idei și comunități într-un spațiu care promovează curiozitatea, diversitatea și spiritul liber. Carmen DEACONU